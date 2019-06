Rakousko –Německo 2:0. Tak by se dal symbolicky popsat stav zápasu alpské republiky a jeho téměř desetkrát většího německého soupeře v přetahované o silniční dopravu.

Rakousku jako by nestačilo, že se mu v minulých dnech podařilo uspět se žalobou u Evropského soudu na připravované německé dálniční mýto. Rozsudek Evropského soudu de facto poslal plán na zavedení poplatků na německých dálnicích k ledu, nejméně pro příští roky.

Na začátek prázdnin pak připravili Rakušané Němcům, především těm z Bavorska, jež bylo hlavním motorem zavedení poplatku za používání dálnic, další „sladké“ překvapení. Od počátku prázdnin do jejich konce totiž Tyrolsko uzavře pro tranzitní dopravu všechny silnice, kterými se daly v případě dopravních problémů objíždět klíčové dálnice A12 a A13. Přes tyto dálnice vede nejkratší cesta z jihu Německa k moři v Itálii, Slovinsku a Chorvatsku, kterou využívá i řada Čechů.

Zákaz se má vztahovat na všechny druhy dopravních prostředků, od motorek po TIR, ale má zasáhnout pouze tranzitní dopravu. Policisté budou kontrolovat auta sjíždějící z dálnice a dál nechají jet auta místních lidí a turisty, kteří míří do rakouských alpských středisek.

„Chování Tyrolska je strašné, je to šikana,“ uvedl bavorský ministr dopravy Hans Reichhart z Křesťansko-so-ciální unie, která je hlavní vládní stranou v této jihoněmecké spolkové zemi. „Očekávám, že to Evropská komise velmi rychle zastaví a zaručí v Evropě volnost pohybu,“ dodal Reichhart. „Pokud Evropská komise tento krok nechá projít, pak se musí vztahovat i na silně přetížené bavorské dálnice a silnice v okolí hranic,“ citoval ministra německý server Deutsche Welle.

13,5 milionu aut ročně

Tyrolsko však nechce ustoupit ani o píď a neobává se ani žaloby Bavorska u Evropského soudu, kterým Mnichov hrozí. „Zákaz bude platit o víkendech od sobotních sedmi hodin ráno do nedělních sedmi hodin večer,“ oznámil tyrolských zemský hejtman Günther Platter. „Jen proto, že naši sousedé utrpěli těžkou porážku s mýtným, by nás neměli urážet, ale aktivně s námi spolupracovat ve snaze ulevit našim obyvatelům,“ vzkázal Platter do Mnichova.

Dálnice přes Tyrolsko směrem k Brennerskému průsmyku, kudy vede tunel do Itálie, je především v létě extrémně vytížená.

Ročně projede přes Tyrolsko jedenáct milionů osobních aut a 2,5 milionu nákladních tranzitů. Dálnice jsou však na rozdíl do Německa v Rakousku zpoplatněné i pro osobní auta.