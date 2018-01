U Aljašky udeřilo silné zemětřesení. Úřady vydaly varování před tsunami

Epicentrum zemětřesení, ke kterému došlo krátce po desáté hodině dopoledne středoevropského času, se nacházelo přibližně 256 kilometrů jihovýchodně od osady Chiniak, přičemž otřesy vycházely z hloubky deseti kilometrů.

Nathaniel Moore, jenž byl zrovna na rybářské lodi zakotvené u města Kodiak, pro CNN uvedl, že "otřesy byly cítit dobrou minutu".

Alaska just had a 8.0 earthquake; #tsunami warnings are posted up and down the west coast of America in through the Aleutian islands pic.twitter.com/aBcCVS6Knw