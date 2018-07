U americké ambasády v Pekingu vybuchla nálož

V těsné blízkosti amerického velvyslanectví v Pekingu dnes došlo k explozi připravené nálože. Informoval o tom server BBC. Výbuch dokládají záznamy očitých svědků. Incident potvrdila americká ambasáda.

Podle svědků byl jeden člověk zraněn. Na místě zasahuje policie. K incidentu došlo v půl druhé místního času.

Ambasáda již obnovila svůj běžný provoz.

Podrobnosti připravujeme.

#BreakingNews An #explosion was reported near the US Embassy in #Beijing on Thursday, CGTN reported. Images posted online showed smoke in the air outside the building and security personnel rushing in the background. pic.twitter.com/zojlbFvodc — China Focus (@China__Focus) 26. července 2018

Witnesses say one person injured in explosion outside US embassy in Beijing. Visa applicants have returned to queue outside the embassy pic.twitter.com/12F8wWlrm6 — Eva Dou (@evadou) 26. července 2018