U Bratislavy se srazil osobní vlak s lokomotivou, osmnáct zraněných

/ANKETA/ Vedení ČSSD zatím nediskutovalo o tom, o jaká ministerstva by se měla strana ucházet při jednáních o vládě s hnutím ANO. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček novinářům po dnešním zasedání předsednictva ČSSD řekl, že by za důstojné považoval obsazení pěti resortů. Usilovat by podle něj strana měla o ministerstva blízká svému programu, ale také o ta, kde má hnutí ANO střet zájmů.