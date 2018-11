U chemičky v Číně došlo k explozi. Zemřely desítky lidí

Čínské úřady výbuch u továrny ve městě Čang-ťia-kchou, které leží asi 150 kilometrů severozápadně od Pekingu, vyšetřují, jeho příčina ale zatím známa není. Požár, který zachvátil místo neštěstí po explozi, zničil 38 nákladních vozů a 12 dalších automobilů.

An explosion outside a chemical plant in northeastern China has killed at least 22 people and destroyed dozens of vehicles.