U Japonska se zřítila americká stíhačka, pilot se katapultoval

Stroj typu F-15 C Eagle, který pocházel z americké letecké základny Kadena na Okinawě, havaroval v 6:36 místního času přibližně 80 kilometrů jižně od města Naha, metropole prefektury Okinawa.

Podle sociálních sítí vojenské základny Kadena se pilot stíhačky úspěšně katapultoval a následně ho našel pátrací a záchranný tým.

Around 0636 this morning, a Kadena F-15C Eagle crashed in the

water south of Okinawa. The pilot successfully ejected and was safely recovered

by Search and Rescue teams. @USAirForce @PacificCommand @USForcesJapan @PACAF @KadenaAirBase_J