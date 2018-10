U Korsiky se srazily lodě. Do moře unikly desetitisíce litrů paliva

Podle prohlášení regionálního francouzského námořního úřadu narazil tuniský trajekt Ulysse do kontejnerové lodě Virginia, přičemž prorazil její trup a nejméně jednu palivovou nádrž. V kontejnerové lodi je nyní několikametrová díra, z níž uniká palivo.

Podle AP se do vody dostalo 40 až 200 kubických metrů paliva. To vytvořilo několik kilometrů dlouhou skvrnu, která se táhne od Korsiky na severozápad směrem k francouzské a italské pevnině.

Francie a Itálie na místo vyslaly po dvou lodích, které se pokoušejí pomocí plovoucích zábran znemožnit šíření paliva po hladině. Na místo byly ihned poslány francouzské i italské lodě i helikoptéry. Použity byly i plovoucí zábrany. Skvrna se totiž dostala už asi do dvacetikilometrové vzdálenosti od místa nehody. Její odstranění však podle úřadů vyžádá několik dní.

Mluvčí námořního úřadu uvedl, že v oblasti příliš nefouká vítr, což dává místním orgánům naději, že se skvrna nebude rychle rozšiřovat a bude rychle odstraněna. Úřady také řeší, jak lodě oddělit a dopravit do přístavu.

