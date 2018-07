U libyjského pobřeží našli člun s mrtvými těly ženy a dítěte, další žena přežila

Je to už čtyřicet let od chvíle, kdy na filmovém plátně ožil příběh o velké lásce, odehrávající se koncem 50. let v americké Rydellově střední škole. Film si prakticky okamžitě po premiéře získal srdce teenagerů po celém světě, nevyjímaje ani socialistické Československo. Režisér si přitom myslel, že jde o snímek pro jedno léto, který poté zapadne.