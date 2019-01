Po havárii nafukovacího člunu, který se potopil u libyjských břehů v pátek odpoledne, se pohřešuje 117 lidí. Na plavidle se snažilo dostat k italským břehům přibližně 120 migrantů, z moře se však podařilo zachránit jen tři z nich. Informovala o tom agentura Reuters.

Nafukovací člun spatřila posádka letadla italského letectva asi 50 kilometrů severně od Tripolisu, libyjského hlavního města. Když však na místo o něco později přiletěl záchranný vrtulník, podařilo se zachránit pouze tři migranty – dva Súdánce a jednoho Gambijce. Všichni tři byli silně podchlazeni.

„Řekli nám, že ve čtvrtek v noci vypluli z Libye. Po deseti až jedenácti hodinách na moři se jejich loď začala potápět. Viděli, jak se ostatní padají do moře,“ citovala agentura Reuters mluvčího Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Flavia di Giacoma.

Podle IOM byli na palubě člunu migranti z Gambie, Kamerunu, Nigérie, Súdánu a Pobřeží slonoviny. Nacházelo se mezi nimi i deset žen, včetně jedné těhotné dívky, a dvě děti, přičemž mladší z nich mělo jen dva měsíce.

Námořní cesta do Evropy

Jen v minulém roce se do Evropy po námořní cestě dostalo 116 959 migrantů. V prvních šestnácti dnech roku to ovšem bylo 2964 osob, přičemž letos jejich počet během stejného období narostl na 4449. Podle údajů IOM loni zároveň zmizel, nebo zemřelo 2297 uprchlíků, kteří se do Evropy pokoušeli dostat po Středozemním moři.

Italská populistická vláda loni uzavřela tamní přístavy humanitárním plavidlům. „Dokud zůstanou evropské přístavy otevřeny, převaděči lidí budou stále obchodovat a zabíjet lidi,“ napsal na facebooku italský ministr vnitra Matteo Salvini.