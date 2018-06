U nás nezakotvíte, vzkázala Itálie španělskému plavidlu s 60 migranty na palubě

Výroba - Výroba Zámečníci strojů 20 000 Kč

Zámečníci strojů Zámečníci - pilař, vrtař. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Z:29.6.2018. Místo výkonu práce Velké Albrechtice., Požadavky: Vyučení ve strojírenském oboru (i bez maturity), platný průkaz jeřábník, vazač, orientace v technických výkresech, samostatnost, pečlivost, schopnost přesné práce, fyzická zdatnost. Náplň práce: Vrtání, vystružování otvorů a řezání závitů dle výrobní dokumentace, kontrola geometrie opracování, broušení úhlovou bruskou. V případě dobré pracovní morálky a kvalitně odváděné práci možnost prodloužení smlouvy na dobu neurčitou. Zaměstnanecké výhody: Stravenky, měsíční a čtvrtletní odměny, zvýhodněné hlasové a datové tarify pro mobilní telefony, odměna za inovaci či úsporu nákladů, od 1. 1. 2019 penzijní připojištění. Telefonický kontakt od 7:00 do 15:00. Osobní kontakt na výše uvedené adrese od 7:00 do 15:00 hodin.. Pracoviště: Lucco a.s., 742 91 Velké Albrechtice. Informace: Lucie Žáková, +420 556 455 140.