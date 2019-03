Ihned tedy byla zahájena evakuace. Do akce byly nasazeny čtyři vrtulníky, které mají cestují kyvadlově přepravit z ohroženého plavidla. „Bude to však nějakou dobu trvat,“ dodal Franck.

Loď se nakonec podle mluvčího záchranného centra Einara Knutsena podařilo ukotvit a je stabilní. „Zdá se, že všechno jde dobře,“ uvedl.

Nicméně práci záchranářů komplikují vysoké vlny, které dosahují výšky až osmi metrů, napsala agentura Reuters. Navíc se předpokládá, že bouře neustane do dnešní půlnoci.

Norský úsek pobřeží, pojmenovaný Hustadvika, je známý pro své divoké počasí a nebezpečné útesy. Norská vláda dlouhodobě zvažuje, zda raději nevybuduje obří oceánský tunel přes nedalekou horu.

Now: Norwegian cruise #ship Viking Sky sends MAYDAY in stormy conditions off notorious Hustadvika, western #Norway. Helicopters and ships nearby. Possible evac. of 1300 passengers. #Mayday #shipping #storm pic.twitter.com/9rEuYDGEd7