VIDEO: U Pretorie havarovalo historické dopravní letadlo. Člen posádky zemřel

Podle informací, které přinesl server Aviation Safety, si pilot letadla po vzletu z letiště Wonderboom povšiml hnědého kouře, který vycházel z motoru číslo jedna. Očití svědci rovněž vypověděli o šlehajících plamenech.

Pilot se rozhodl vrátit na letiště a provedl okruh, který ho měl nasměřovat zpět na dráhu 26. Asi šest kilometrů východně od letiště však letadlo narazilo do země a rozlomilo se. Podle Russela Meiringa, mluvčího lékařské záchranné služby ER24, jsou některá zranění pouze lehká, ale stav minimálně jedné osoby je kritický.

[UPDATE] Over a dozen people have been injured after Martin's Air Charter Convair 340 crashed near Moloto Rd, Tshwane. Eyewitness told @Alexfm891 that he saw an object going down and later saw a smoke" #MACcrash#PlaneCrash #MAC #KLM#MartinsAirCharter pic.twitter.com/wJWZ3dWszW