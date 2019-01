Stroj se zřítil u Karadže, která leží asi 20 kilometrů od Teheránu. Podle íránských zdrojů mělo letadlo přistát na tamním letišti, pilot však omylem zamířil na letištní plochu jižně od Karadže, která není vhodná pro velká letadla. Při přistávání ztratil nad strojem kontrolu a sjel z dráhy, přičemž letoun narazil do zdi oddělující letiště od blízkých domů.

A Boeing 707 cargo plane owned by Artesh (army) crash-lands in #Karaj near Tehran, hits a residential area and bursts into flames. Only 1 out of 16 crewmen on board found alive. No civilian casualties so far. The plane was carrying meat shipment from kyrgyzstan. #Iran pic.twitter.com/MsCxVJQcyz

Informace o původu letounu se různí. Podle íránských médií byl stroj kyrgyzský, mluvčí letiště Manas v Biškeku ale uvedla, že letadlo patřilo íránské společnosti Pajám, která zajišťuje přepravu zboží.

#IRAN : Boeing 707 Has Entered In A Villa After Colliding With The End Of The Runway At Fatah Airport In City Of #Karaj. Rescuers Are Busy In Investigating & Rescuing The Victims Of The Accident. Sources; One Person Has Been Survived From The Accident & Been Hospitalized. pic.twitter.com/EpPazg7NKW