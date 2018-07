U thajského ostrova se převrátily dvě lodě, pohřešováno je nejméně sedm lidí

Nedaleko thajského ostrova Phuket oblíbeného turisty se v bouřce převrátily dvě výletní lodě. Počet obětí zatím není zřejmý. Podle agentury Associated Press je pohřešováno nejméně sedm lidí, podle listu The Times of India ale desítky.

Rozbouřené moře, ilustrační fotoFoto: Shutterstock

Na místě stále probíhají záchranné operace. Podle místních sdělovacích prostředků mohlo být na palubách obou lodí víc než 120 turistů včetně mnohých dětí. List The Times of India odhaduje počet lodních pasažérů na obou plavidlech na 90. Lodě se dostaly do bouře a převrátily se, oznámila ostrovní kancelář pro katastrofy, prevenci a migraci. ČTĚTE TAKÉ: Závod s vodou. Záchranu thajských chlapců z jeskyně ohrožuje další déšť Podle ostrovní policie je stále pohřešováno nejméně sedm lidí, uvedla agentura Associated Press. List The Times of India uvádí s odvoláním na informace ostrovní kanceláře, že se až doteď podařilo zachránit polovinu ze zmíněných 90 cestujících, ale záchranné operace nadále probíhají. Phuket je největší thajský ostrov a zároveň jediný, který je současně provincií. S pevninou ho spojuje slavný most milenců jménem "Saphán Sarasim".

Autor: Jaroslav Krupka