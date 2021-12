Když Fotieová s rodinou nastupovala v Chicagu 20. prosince do letadla do Reykjavíku, neměla nejmenší ponětí, že si s sebou kromě příručního zavazadla veze i koronavirus.

Pomoc hledala u letušky. Dohodly se, že zůstane na záchodech a uvidí se, co se bude dít dál. Nakonec na toaletách zůstala věšinu doby pětihodinového letu.

Se zvyšujícími případy varianty omikron se i na toaletě bála, že to nebude dostačující karanténa. „Byla to šílená zkušenost… Na palubě bylo sto padesát lidí a můj největší strach byl, že jim to předám,“ svěřila se stanici NBC.

Letuška se celou dobu snažila, aby učitelky neobvyklá cesta byla co nejpohodlnějš, a aby žena měla dostatek jídla a pití. „Starala se, aby mi nic nechybělo a měla jsem vše, co potřebuji v následujících čtyřech hodinách. Pravidelně mě kontrolovala a ujišťovala, že budu v pořádku,“ řekla později NBC.

Za chování jí také děkovala ve videu, které sdílela na platformě TikTok a viděly ho téměř čtyři miliony lidí.

Po příletu do hlavního města Islandu musela žena zůstat deset dní v karanténě v hotelu Červeného kříže. Zbytek rodiny pokračoval dál v jejich cestě do Švýcarska. „V hotelu měli zdravotníky, kteří mě kontrolovali třikrát denně," popisovala svůj pobyt v izolaci. Třikrát denně jí také nosili jídlo a žena poznamenala, že je vděčná, že to vše takhle dopadlo. „Byl to divoký zážitek, ale jsem hlavně šťastná, že nejsem v nemocnici a nikoho neohrožuji," řekla Fotieová moderátorce stanice Inside Edition.

Vánoce v hotelu

V hotelu strávila celé Vánoce. Pro zlepšení nálady a zmírnění osmnělosti jí letuška Rocky nechala od ní a jejího týmu přivézt dárky, přání a dokonce i malý rozsvícený vánoční stromeček. Ve videu, které Fotieová sdílela se slzami a nejedním zalknutím, letušce děkuje. „Jsem vděčná, že díky TikToku můžu sdílet tenhle příběh a můžu lidem ukázat, jak může člověku takhle hluboce záležet na úplném cizinci," uvedla Fotieová.

Tento kuriózní případ se stal uprostřed rychlého šíření varianty omikron, kvůli které jsou čísla nových případů v USA nejvyšší, jaké zatím v zemi zažili. Studie naznačují, že tato varianta viru je sice mírnější než ostatní, ale zato je nakažlivější.

Podle pozorování amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je týdenní nárůst nových případů v průměru 277 tisíc. To je doposud nejvyšší přírůstek od počátku pandemie. I přes tato vysoká čísla zůstává míra hospitalizací a úmrtí relativně stejná, jako před příchodem varianty omikron.

Rostoucí počet lidí, kteří musí být v karanténě, vyvolává tlak na určitá průmyslová odvětví. Mezi nimi je právě i letecká doprava. Podle informací na webu Flight Aware, který je jedním z největších internetových platforem pro sledování letů a dat, ve čtvrtek pokračovaly výpadky už šestým dnem a po celé zemi lidé zrušili přibližně 1100 letů.