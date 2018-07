Udělala bych to znovu, tvrdí palestinská teenagerka o facce izraelskému vojákovi

/VIDEO/ Ničeho nelituji, řekla bych, že to byla normální a přirozená reakce. Každý na mém místě by pravděpodobně udělal totéž, tvrdí Ahed Tamimiová, která strávila osm měsíců za mřížemi kvůli tomu, že udeřila do tváře izraelského vojáka. Její útok se stal známým díky videu, jež se lavinovitě rozšířilo v sociálních sítích.

"Vzhledem k situaci a okolnostem bych nejspíš řekla: Ano, i kdybych věděla předem, že mě to bude stát osm měsíců ve vězení, udělala bych to znovu," prohlašuje palestinská teenagerka. Informuje o tom agentura DPA. ČTĚTE TAKÉ: Dohodli jsme se s Izraelem na obnovení klidu v Gaze, tvrdí Hamás Z Tamimiové, která byla v neděli propuštěna, si Palestinci vytvořili symbol odporu proti údajné izraelské vojenské okupaci. Izraelci ji naproti tomu viní z toho, že je to palestinská agitátorka, která se schválně snaží provokovat izraelské vojáky před objektivem kamer. Video z prosince roku 2017 zachycuje tehdy šestnáctiletou Tamimiovou, jak na příjezdové cestě k jejímu domovu udeří a kopne vojáka v izraelské uniformě. Právě kvůli videu byla záhy zatčena. ČTĚTE TAKÉ: Izrael se stal výlučně židovským státem. Kontroverzní zákon přijal parlament Podle svých slov se při setkání s vojákem cítila "nesmírně frustrovaná a rozzlobená", protože její dospívající bratranec byl vážně zraněn izraelským gumovým projektilem během "týdne protestů proti okupaci" v jejím domovském městě Nabi Saleh.

Autor: Jaroslav Krupka