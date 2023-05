Americká federální porota schválila obžalobu 76letého muže z Minnesoty. Podle ní v roce 2005 ukradl lodičky proslavené ve snímku Čaroděj ze země Oz z roku 1939, v nichž zazářila herečka Judy Garlandová. Ředitelka muzea, které mělo ikonickou filmovou módní rekvizitu zapůjčenou, doufá, že se vrátí do vitríny v domě, kde herečka prožila dětství. Muže čeká soud.

Jedny z rubínových střevíčků, které si zahrály ve filmu Čaroděj ze země Oz. Na snímku střevíčky vystavené v American History Museum. | Foto: Wikimedia Commons, RadioFan, CC BY-SA 3.0

Sedmnáctiletá Judy Garlandová v roli Dorotky třikrát klepne svými rubínovými střevíčky o sebe a opakuje slova „Všude dobře, doma nejlépe“. Z přísloví vyjadřujícího základní lidskou touhu se stane zaklínadlo a dívenka je za chvíli z kouzelné země Oz doma v Kansasu. Filmové zpracování pohádky Čaroděj ze země Oz se stalo klasikou žánru.

Samotné rubínové střevíčky, které snímek proslavil, jsou dodnes klenotem mezi filmovými rekvizitami. „Není známo, kolik párů rubínových střevíčků Garlandová během natáčení nosila, dochované jsou ale nejméně čtyři. Jeden vydělal v roce 2000 v aukci 666 tisíc dolarů, další nedávno ozdobil expozici nově otevřeného muzea Filmové akademie v Los Angeles. Kurátorka jeho sbírek Nathalie Morris loni řekla, že jejich pár bylo značen číslem sedm, což znamená, že původně existovalo nejméně sedm párů,“ vypočítala televizní stanice CNN s tím, že další pár je ve sbírkách Národního muzea americké historie a čtvrtý byl ukradený a zůstal třináct let nezvěstný.

Klenoty totiž lákají zloděje. Všechno začalo v létě roku 2005. „Střevíčky tehdy patřily sběrateli ze Severního Hollywoodu a byly zapůjčené do muzea otevřeného v roce 1975 v Grand Rapids v Minnesotě v domě, kde herečka žila jako malé děvče. Muzeum je vystavilo při každoročním festivalu k oslavě herečky,“ připomněl deník New York Times (NYT). Jak list dodává, tehdy neznámý zloděj se vloupal zadním vchodem a rozbil vitrínu z plexisla, kde byly střevíčky uložené. „Policie tehdy neměla k dispozici ani otisky prstů, ani kamerové záznamy a stop měla pomálu. Na místě zůstal jediný červený flitr,“ napsal NYT.

Federální, místní a soukromí vyšetřovatelé prověřovali různé teorie a soukromý dárce nakonec nabídl za nalezení střevíčků odměnu milion dolarů. „Cesta ke zmizelým střevíčkům se otevřela, když jeden muž řekl v roce 2017 pojišťovně, která střevíčky v té době vlastnila, že jim může pomoci je získat zpět. Po téměř roce vyšetřování je FBI vyhmátla v Minneapolis v červenci 2018. Úřad tehdy uvedl, že nikdo nebyl ani zadržen, ani obviněn,“ upřesnila agentura AP. Úřady ani nevyplatily žádnou z vypsaných odměn.

Samotné střevíčky zůstaly a zůstávají ve federální úschově jako předmět doličný. Až donedávna ovšem úřady měly právě jen legendární lodičky a žádného obviněného. Teprve tento týden vyšlo najevo, že vyšetřovatelé byli už nějakou dobu na stopě a nakonec nasbírali důkazy proti muži, kterého z krádeže podezírají.

Předložili je federální velké porotě, a ta v těchto dnech obžalovala jistého Terry Jona Martina z krádeže předmětu kulturního dědictví v péči muzea, jehož hodnota přesahuje sto tisíc dolarů, informovala na základně soudních dokumentů CNN.

Na jakékoliv další informace jsou zatím vyšetřovatelé velmi skoupí. Oblastní státní zastupitelství pro Severní Dakotu jen sdělilo, že v době krádeže byly střevíčky pojištěné na milion dolarů a jejich nynější tržní hodnota se pohybuje kolem tří a půl milionu dolarů.

Podle agentury AP list Minneapolis Star-Tribune uvedl, že Martinovi je 76 let a žije dvanáct mil jižně od Muzea Judy Garlandové v Grand Rapids. „Čeká mě soud, nechci s vámi mluvit,“ řekl, když ho noviny kontaktovaly.

Ředitelka muzea Janie Heitzová pro NYT řekla, že zjišťuje, zda měl Martin nějaké spojení s muzeem, je si ale jistá, že tam nepracoval. „Je to průlom v případu, což je dobře. Jsme nadšení, došla nám slova a nemůžeme se dočkat, jak to celé dopadne,“ svěřila se Heitzová.

Doplnila, že stále doufá v návrat rubínových střevíčků do expozice v domě spojeném s dětstvím Garlandové. „Je to velmi ikonický předmět, který pro spoustu lidí mnoho znamená. Střevíčky pro ně představují domov. Byla by obrovská škoda, pokud by už jednou provždy měly zůstat zavřené někde ve skříni,“ podotkla ředitelka.

Podle spoluautorky podcastu No Place Like Home (Všude dobře, doma nejlíp) Seyward Darbyové vyvolává podaná obžaloba otázky, zda jednal Martin sám, nebo pracoval na zakázku nějaké zločinecké skupiny. „S příběhem střevíčků je to podobné jako se samotným Čarodějem ze země Oz, člověk se pořád dozvídá něco nového. Vždycky se něco nového stane, objeví se nějaké nové tajemství,“ řekla Darbyová pro NYT.

Připustila přitom, že ji samotnou jméno obžalovaného překvapilo. „V našem podcastu jsme ale mluvili o silném podezření, že v tomhle případě hrála roli nějaká místní spojka, která věděla o muzeu, věděla, že tam střevíčky byly v létě 2005 zapůjčené a jak snadné je bude ukrást. Zajímavé ale je, že Martin je jen jedním dílem skládačky. Je možné, dokonce pravděpodobné, že během třinácti let, co střevíčky zmizely, změnily majitele,“ zauvažovala Darbyová.

Americká herečka a zpěvačka Judy Garlandová (1922 – 1969) vynikla v mnoha rolích, ale právě Dorotka v Čaroději ze země Oz, filmu z roku 1939, patřila k jejím nejznámějším. Ostatně ve stejném roce dostala zvláštní cenu filmové akademie označovanou za „Oskara pro mladistvé“. V roce 1954 získala Zlatý glóbus a nominace na Oskara a britskou cenu BAFTA za roli ve filmu Zrodila se hvězda. V roce 1961 získala nominace na Oskara a Zlatý globus za vedlejší roli ve filmu Norimberský proces.