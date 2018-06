Ukradený dopis Kryštofa Kolumba se vrátil ze Spojených států do Vatikánu

Vzácná kopie dopisu Kryštofa Kolumba z roku 1493 byla slavnostně vrácena zpět do Vatikánu. Dopis, který byl po sedmiletém vyšetřování objeven ve Spojených státech, ve čtvrtek slavnostně předala Callista Gingrichová, americká velvyslankyně při Svatém stolci. Informovala o tom agentura AP.

Prefekt Vatikánské knihovny, biskup Ceasare Pasini, s kopií dopisu Kryštofa Kolumba, která se vrátila ze Spojených států do Vatikánu.Foto: ČTK/AP/Tony Gentile

Vyšetřovatelé ho vystopovali až k Davidu Parsonovi, pojistnému matematikovi z Atlanty, který ho v roce 2004 koupil od newyorského obchodníka se vzácnými tisky za 875 tisíc dolarů (19,1 milionu korun). Parson podle ministerstva koupil dopis v dobré víře a netušil, že se jedná o kradené zboží. Vdova po sběrateli, Mary Parsonová, se po předložení důkazů, rozhodla dobrovolně vrátit dopis Vatikánu.

„Pochopila význam tohoto dopisu pro Vatikán, svět, a vědce, kteří přijíždějí sem do knihovny a hledají odpovědi na to, co se v tomto období stalo,“ řekl Jamie McCall, který se účastnil vyšetřování, americké televizi CNN.

V osmistránkovém dopise z dubna 1493 adresovaném králi Ferdinandovi II. Aragonském a královně Izabele Kastilské popisoval Kryštof Kolumbus své první dojmy z bohatství karibských ostrovů, které on však považoval za východní okraj Asie. Téměř okamžitě byl dopis přeložen ze španělštiny do latiny a vytištěn římským tiskařem Stephanem Plannckem.

Do dnešních dnů se dochovalo 80 kopií tohoto dopisu. Exemplář, který byl dnes vrácen, získala Vatikánská knihovna v roce 1921 jako součást kolekce vzácných knih a manuskriptů. Není však jasné, kdy byl ukraden a nahrazen padělkem. Podle arcibiskupa Jeana-Louise Bruguese, hlavního vatikánského archiváře, byla použitá technika kování široce rozšířená v 19. a 20. století, takže pachatel nebude pravděpodobně nikdy odhalen.

Vatikánská kopie je již třetím případem v posledních letech, kdy se podařilo americkým vyšetřovatelům nalézt a vrátit exemplář Kolumbova dopisu ukradený z některé evropské knihovny. Ve všech případech byly ukradené dopisy nahrazené zdařilými padělky. Naposledy se takto jedna z kopií dopisu vrátila minulý týden do Národní katalánské knihovny v Barceloně. V roce 2016 se jeden z dopisů, který byl objeven v americké Knihovně Kongresu, vrátil do knihovny Riccardiana v italské Florencii.