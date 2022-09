Mladá žena je již druhou osobou, která se během léta uchýlila k tomuto drastickému vybrání peněz. Lidé se ke svým úsporám v bankách nemůžou dostat už přes dva roky. Proto mají tato přepadení mezi obyvateli Libanonu velkou podporu. „Všechno, co máme jsou právě peníze v bance. Moje dcera byla donucena si je vzít násilím a je to její právo. Je to její účet,“ obhajovala čin Saliina matka Hiam Hafizová, informovala stanice CNN .

V říjnu 2019 vypukly v celé zemi protesty, ve kterých lidé žádali demisi vlády a konec korupce. Bankéři se tehdy zalekli takzvaných runů na banku, tedy hromadných výběrů vkladů pro ztrátu důvěry. Pobočky bank se proto na několik týdnů úplně uzavřely a poté omezily možnost výběru na pouhých 400 dolarů měsíčně.

Hafizové by trvalo více než rok, aby vybrala všech 20 000 dolarů, které měla na účtu. Ovšem mladé ženě jde o každou vteřinu. Potřebuje ještě více, a to 50 000 dolarů na léčbu sestry, které lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. S bankou se snažila domluvit celé měsíce, ale nikam to nevedlo. „Moje sestra mi umírá před očima,“ sdělila místní televizní stanici Al Jadeed TV, upozornil deník The Washington Post. Stanici také prozradila, že pistole, se kterou se vydala "uloupit" své vlastní peníze, byla jen dětská hračka. Omluvila se přitom všem, které vyděsila.

Její situace prý byla natolik zoufalá, že plánovala prodat ledvinu, aby mohla sestře zaplatit potřebnou lékařskou péči. Už neměla co ztratit. „Banka nás veřejně okradla,“ řekla. Nemoc sestry přirovnala ke sledování pomalého rozpouštění části sebe sama.

Už se na to prý nemohla dívat. „Neublížila bych mouše. Nemohla jsem ale dál nečinně přihlížet. Vedle našeho domu je banka, ve které máme dvacet tisíc dolarů. Jsou naše,“ prohlásila pevně.

Po "loupeži" se vyjádřila i banka Blom. Uvedla, že Hafizová byla opravdu její klientkou. Dle dalšího vyjádření zástupce banky žena vešla do pobočky se skupinou lidí, zadržela zákazníky a zaměstnance, a přitom kolem sebe rozlévala benzin. Hrozila, že ho zapálí. Poté měla donutit manažera a pokladníka, aby otevřeli sejf a dali jí peníze, které měla uložené uvnitř.

Lidé jsou zoufalí

Na videu, které sdílela Unie vkladatelů, je vidět, jak žena peníze počítá. Později uvedla, že se jí podařilo získat pouhých 12 000 dolarů a ekvivalent dalšího tisíce dolarů v místní měně. Hafizová je na svobodě a s médii komunikovala z bezpečí úkrytu.

V ten samý den došlo ještě k jednomu vyloupení banky. Ve městě Aley vešel po vzoru mladé ženy do pobočky Bankmed muž. Také se snažil dostat ke svým zablokovaným penězům. Z banky si odnesl 30 000 dolarů. Pachatel se ovšem sám hned následující den přihlásil policii.

Muž, který vzal banku útokem jako první již před měsícem, potřeboval veškeré své úspory stejně jako Hafizová na léčebné výdaje. Tentokrát ovšem nešlo o sestru, nýbrž o otce.

Bassam Sheikh Hussein vešel do pobočky Federální banky v západním Bejrútu s plechovkou benzinu a hrozil, že zapálí sám sebe a s ním i celou banku, pokud mu nedovolí vybrat 210 000 dolarů z jeho vlastního účtu. Nakonec na zaměstnance vytáhl pušku, což vedlo k několikahodinovému vyjednávání. Banka ve výsledku souhlasila, že jeho bratrovi dá 35 000 dolarů.

Během vyjednávání se dokonce před bankou sešli lidé, kteří jeho čin podporovali a na znamení solidarity s Husseinem protestovali. „Pryč s vládou bank!“ skandovali před pobočkou, připomněl zpravodajský server Middle East Eye.

Muže sice zatkli, ale nakonec ho propustili bez obvinění, neboť banka se rozhodla žalobu stáhnout. „Myslím si, že je to pozvánka pro další lidi, aby udělali to samé. Dokud to lidem bude procházet, budou v tom pokračovat,“ řekl agentuře Reuters jeden z libanonských bankéřů, informovala stanice Sky News.

Mnoho lidí sdílí snímky Hafizové a Husseina na sociálních sítích a oslavují jejich činy jako hrdinské. Zatímco se Libanon potýká již třetím rokem s finančním kolapsem, zanechává tím podle odhadů až 80 procent obyvatel pod hranicí chudoby, informoval Middle East Eye.

Banky tvrdí, že v případech, zahrnujících i péči o nemocné dělají výjimky, ale podle vkladatelů svému slovu dostávají jen zřídkakdy. Hafizová ovšem zoufalé lidi nabádá nevzdávat se. „Mnozí páchají sebevraždy. Říkám jim: Neberte do ruky zbraň, abyste se zastřelili. Běžte pro své peníze, i kdyby vás to mělo stát život,“ pobízí diváky z bezpečí doposud neznámého svého úkrytu.