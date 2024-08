ČTK dnes 20:35

Ukrajina vybudovala sklady ve své Sumské oblasti, odkud posílá humanitární pomoc ruským civilistům v Kurské oblasti, jejíž část obsadila ukrajinská armáda. Napsala to dnes agentura Reuters s odvoláním na ukrajinského ministra vnitra Ihora Klymenka. Ruská prokremelská organizace mezitím podle serveru The Moscow Times oznámila, že dva její členové zahynuli při ostřelování, když pomáhali s evakuací lidí z Kurské oblasti. Ukrajinská armáda ve čtvtek také zničila most přes řeku Sejm v západní části Kurské oblasti.