Za Rusko nedobrovolně bojují stovky Indů a Nepálců. Uvěřili jsme lžím, tvrdí

Myslel si, že jede vydělávat do Dubaje, aby podpořil svou rodinu. Místo toho skončil Azad Jusuf Kumar v první bojové linii na Ukrajině. Do války ho Rusové poslali i přesto, že ho při výcviku postřelili do nohy. Obětí ruských podvodných nabídek na práci se Indové a Nepálci stávají stále častěji. Podle odhadů je v jich v Putinově armádě několik stovek.

