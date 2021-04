V sobotu dopoledne k tomu navíc dvě velké ruské vojenské lodě spolu s dalšími skoro dvaceti malými invazními plavidly propluly Istanbulem do Černého moře. Podle agentury Reuters se dá čekat, že z Egejského moře brzy Bosporem proplují další dva ruské bitevníky.

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtete ZDE

V pátek ruská tajná služba FSB v Petrohradě zadržela ukrajinského diplomata Oleksandra Sosoňuka. Na pár hodin. Důvod? Prý kvůli špionáži. Informovalo o tom ukrajinské ministerstvo zahraničí a agentura TASS.

„Rusku jde o obnovu říše. Moskva si své impérium bez Ukrajiny nedokáže a ani nechce představit. Moskvě jde o to, aby Ukrajina neměla svoji samostatnou politiku, aby se nepřičlenila k západnímu civilizačnímu okruhu. Proto se toto všechno nyní na východě děje,“ řekla k důvodům eskalace v posledních dnech Deníku česká ukrajinistka Lenka Víchová.

Do Černého moře plánovaly tento týden vstup i americké vojenské lodě. Podle Ankary si ale Spojené státy svůj krok rozmyslely. Političtí geografové předpokládají, že se tak stalo kvůli obavám z dalšího růsti napětí v oblasti. USA totiž vyhostily desítku ruských diplomatů a sankcionovaly několik desítek firem kvůli potvrzenému podezření, že se ruské tajné služby pomocí vlivových operací snažily ovlivnit americké prezidentské volby.

Prezidenti Francie Emmanuel Macron, Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj a německá kancléřka Angela Merkelová po společném jednání minulý týden vyzvali Rusko, aby stáhlo svá vojska od ukrajinských hranic a z obsazeného ukrajinského poloostrova Krymu. Ke zmírnění napětí v ukrajinsko-ruských vztazích by podle Zelenského mohlo přispět i jednání mezi prezidenty USA a Ruska Joem Bidenem a Vladimirem Putinem, na těchto jednáním by podle ukrajinské hlavy státu měl být ale přítomen i zástupce jeho země. Vladimir Putin ale uvedl, že je otázka rusko-americké summitu předčasná.

Už na začátku dubna pak ukrajinský prezident požádal generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga o urychlení vstupu Ukrajiny do NATO. Kreml tehdy okamžitě varoval, že členství by zhoršilo konflikt na východě Ukrajiny. Zelenskyj je však přesvědčen, že plán vstupu země do NATO bude pro Rusko jasným signálem a je také jedinou cestou, jak ukončit konflikt v Donbasu, napsal Reuters. Reakce Ruska byla očekávatelná. "Moskva varuje před zbytečným eskalací napětí, na které by musela adekvátně reagovat."

Z ruských kroků ale nemají obavy pouze na Ukrajině či na Kavkaze. Finové a Švédové si rovněž v posledních měsících užívají ruského zájmu. Mezi důvody znepokojení celé Skandinávie patří kromě pravidelných narušení vzdušného prostoru i stále častějšími vojenské manévry Rusů na poloostrově Kola, kde Rusko hraničí s Norskem a Finskem. Loni na podzim zde Moskva například testovala nadzvukové střely s doletem tisíc kilometrů. Severské metropole podobné aktivity už neberou na lehkou váhu a otevřeně hovoří o ohrožení. I z těchto důvodů v únoru Američané nasadili v arktických oblastech své strategické bombardéry B1.

„Současná militarizace v tomto regionu by nás mohla vrátit o několik desetiletí zpět, přímo do studené války,“ varoval rozhořčeně po americkém kroku ruský velvyslanec v Arktické radě Nikolaj Korčunov.