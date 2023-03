Tribunál v Haagu zahájí stíhání ruských zločinů. Požádá i o vydání zatykačů

ČTK

Mezinárodní trestní soud (ICC) hodlá ve dvou případech zahájit stíhání za válečné zločiny související s ruskou invazí na Ukrajinu. S odkazem na své zdroje mezi současnými i bývalými představiteli soudu to napsal list The New York Times (NYT), podle kterého ICC také požádá o vydání zatykačů na několik osob.

Ruskou raketou zasažený obytný dům v ukrajinském Charkově, 5. února 2023 | Foto: ČTK