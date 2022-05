Samozřejmě jde pouze o repliku, stíhačka je sice pohyblivá, boje ale není schopná. Pro Ukrajinu má získat peníze.

Nápad postavit hvězdnou stíhačku dostal Lekiašvili v roce 2016. Chtěl svým dětem co nejzábavnějším způsobem ukázat kouzlo vědy a techniky. On sám se považuje za kutila s vášní pro vesmír. „Od dětství jsem vždycky chtěl být leteckým inženýrem, ale rodiče mě vedli k tomu, abych šel studovat medicínu," řekl CNN.

Celý „kosmický“ projekt se rozjel v jeho garáži, jenže v určitý moment její prostory přestaly stačit. Nadšený lékař proto postavil zhruba třicetimetrovou přístavbu své garáže, ale ani ta nakonec nevyhovovala. Proto se rozhodl pro radikální řešení. Na svém dvorku postavil hangár přímo pro X-wingy. Jeho žena prý nadšená nebyla.

Stavba samotné stíhačky si vyžádala mnoho hodin výzkumu, které spočívaly především ve sledování scén s X-wingem a studiu záběrů z Hvězdných válek. Padesátiletý Lekiašvili se navíc s filmy ze slavné ságy nesetkal hned v době jejich největší slávy, ale až později. Vyrůstal totiž v Gruzii v době, kdy byla pod sovětskou kontrolou. „To, jaké filmy se směly v Sovětském svazu distribuovat, bylo velmi kontrolované. Asi aby se zabránilo takzvané západní propagandě,“ vysvětlil.

Hvězdné války proto objevil teprve koncem 80. let, když byl teenager, a okamžitě ho zaujaly. Přitahovalo ho zejména téma dobro versus zlo. „Tehdy to námi velmi rezonovalo,“ řekl CNN.

Po šesti letech navrhování, kutilství, pájení, svařování a stavění hangáru na dvorku byla Lekiašviliho hvězdná stíhačka konečně připravena roztáhnout křídla. A to doslova.

Replika X-wingu, která je asi o dvě třetiny menší než originál, se ovládá bezdrátovým dálkovým ovladačem, který manipuluje s křídly a oknem kokpitu. Na zemi může stroj dosáhnout rychlosti asi čtyři kilometry v hodině.

Another successful fundraiser event for Ukraine. Next one coming up on 4/23 - stay tuned for details. #StarWars #UkraineUnderAttaсk #Ukraine️ @MarkHamill pic.twitter.com/AhNmq2gD0h

Tryskové motory se otevírají i zavírají a také svítí. Uvnitř kokpitu jsou dvě kamery a zaměřovací systém podobný tomu, který použil Luke Skywalker ke zničení Hvězdy smrti. Stíhačka má dokonce i svého vlastního servisního robota známého jako R2D2, jen v nafukovací podobě. Jediné, co neumí, je létat a střílet lasery. Je však vybavena laserovými tlačítky s autentickými zvuky.

X-wing byl nakonec dokončen na začátku roku 2022, právě když ruské síly začaly napadat Ukrajinu. Protože Lekiašvili i jeho manželka, která pochází z Polska, mají v zemích sousedících s Ukrajinou rodiny, cítili silnou potřebu pomoci. Místo toho, aby svou novou hračku nechali zavřenou v hangáru, začali s ní proto jezdit na turné do světa a snažili se tak získat peníze pro Ukrajinu.

„Rozbalíme X-wing a lidé se postaví do fronty. Děti si chtějí sednout dovnitř a mačkat tlačítka, fotit se a přispívat. Vybrali jsme velmi slušné peníze," vysvětlil poslání svého projektu Lekiašvili.

Zatím stíhačka při svých veřejných představeních vybírá peníze pro gruzínskou pobočku The Ukrainian Congress Committee of America. Lekiašvili přitom doufá, že se mu podaří využít a oslovit širokou fanouškovskou základnu Hvězdných válek, aby se počet darů ještě zvýšil.

Pro X-wing založil účet na Twitteru, který podle jeho slov dokonce upoutal pozornost Marka Hamilla (neboli samotného Luka Skywalkera).

Lekiašviliho konečným cílem je navázat spolupráci s neziskovou organizací nebo někým, kdo by mu pomohl vydražit unikátní memorabilie z Hvězdných válek a všechny peníze věnovat na pomoc lidem na Ukrajině.

The X-Wing is going to be on display again to help support Ukrainians: Saturday, April 16, 10am-noon near 3603 Chamblee Tucker Rd, Chamblee, GA 30341. Please join us and spread the word. @MarkHamill #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/5b4cgqqGHu