Do plánování ukrajinského útoku na ruskou Kurskou oblast byl přímo zapojen Západ a Severoatlantická aliance. V pátek to v rozhovoru s listem Izvestija řekl poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Nikolaj Patrušev. Agentura Reuters napsala, že výroky Patruševa, považovaného za jednoho z „jestřábů“ na vrcholu kremelského režimu, naznačují, že ukrajinský vpád na svrchované ruské území s sebou nese velké riziko eskalace.

Prohlášení Spojených států o tom, že se na ukrajinském vpádu nijak nepodílely, nejsou podle Patruševa pravdivá. „Operace v Kurské oblasti byla plánovaná také za účasti NATO a západních tajných služeb,“ řekl někdejší tajemník ruské bezpečnostní rady, aniž by pro své tvrzení poskytl nějaké důkazy. „Bez jejich podílu a přímé podpory by se Kyjev neodvážil (vpadnout) na ruské území,“ prohlásil také Patrušev.

Bílý dům minulý týden krátce po začátku ukrajinského útoku na Kurskou oblast uvedl, že Kyjev o této operaci Spojené státy předem neinformoval a že Washington do akce není zapojený. V uplynulých dnech ale vyšly najevo informace o tom, že při své operaci v Kurské oblasti ukrajinské jednotky využívají i techniku dodávanou Spojenými státy a Británií, uvádí agentura Reuters.

„Snahy Washingtonu vytvořily všechny nezbytné předpoklady pro to, aby Ukrajina ztratila svoji suverenitu a přišla o část svého území,“ řekl Patrušev.

Ruská státní agentura RIA Novosti dnes s odvoláním na nejmenované bezpečnostní zdroje informovala, že ruští vojáci v Kurské oblasti v okolí vesnice Krupec zničili skupinu ukrajinských vojáků z výsadkového úderného praporu 80. samostatné letecké útočné brigády. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.

I když ukrajinský vpád odhalil slabiny ruské obrany, ruští činitelé tvrdí, že ukrajinská „teroristická invaze“, průběh války nezmění. Ruská armáda po většinu letošního roku na klíčovém východním úseku fronty postupuje a má oproti Ukrajincům velkou početní převahu. V současnosti kontroluje 18 procent ukrajinského území.

Reuters s odvoláním na nejmenované zdroje ve Washingtonu píše, že Spojené státy zatím překvapivý ukrajinský vpád na ukrajinské území považují za ochrannou operaci, při níž Kyjev může používat americkou techniku. Nicméně s tím, jak se ukrajinské jednotky dostávají do hloubi nepřátelského území, si USA zároveň dělají obavy ohledně možných komplikací.

Jeden z činitelů řekl, že pokud by Ukrajina začala obsazovat ruské vesnice a další nevojenské cíle s využitím amerických zbraní a vozidel, šlo by to téměř považovat za porušení pravidel stanovených Washingtonem. Cílem USA je zabránit tomu, aby válka na Ukrajině byla vnímána jako přímý konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem.

Svět je na prahu třetí světové války, tvrdí Rusové

Británie ve čtvrtek uvedla, že zbraně, které Kyjevu poskytla, může ukrajinská armáda používat na ruském území s cílem obrany ukrajinského území. Podle nejmenovaného činitele ukrajinské jednotky na ruském území používají britské tanky Challenger 2.

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo video, které podle něho zachycuje, jak ruský dron v Kurské oblasti ničí obrněný transportér Stryker vyráběný ve Spojených státech. Podle ruského poslance Michaila Šeremeta ukrajinský vpád a přítomnost západní vojenské techniky na území Ruska znamená, že „svět se ocitl na prahu třetí světové války“.