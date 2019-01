Ukrajinci jsou stále chudí. Válka pouští zemi žilou

Ranní špička v ukrajinském hlavním městě vypadá, jako by tato země prosperovala jako nikdy. Nová auta západních značek, směrující od vysokých nových obytných budov na levém břehu Dněpru do centra, spolehlivě ucpou mosty i všechny hlavní ulice. Benzin stojí sice kolem 25 korun za litr, ale i tak by to pro velkou většinu Ukrajinců mělo být luxusní zboží. Průměrná mzda tu je asi 300 eur, tedy v přepočtu 7500 korun, důchody jsou v přepočtu na koruny jen několik tisíc.

Po pěti letech od revoluce na Majdanu čekají v březnu těžce zkoušenou zemi prezidentské volby. Ekonomika už několik let po sobě slušně roste, měna je poměrně stabilní, ale zázraky Ukrajincům nikdo neslibuje. „Pokud se udrží růst posledních let, obnovíme v roce 2021 úroveň hospodářství z doby před pěti lety,“ uvádí vicepremiér Stepan Kuboniv. To bylo HDP na obyvatele přes 10 tisíc dolarů (přibližně 223 tisíc korun), tedy asi na polovině úrovně Ruska, které Ukrajině okupuje Krym a vede s ní nevyhlášenou válku. Ta pouští zemi dál žilou, na armádu jde ročně pět procent HDP země, asi pětinásobek toho, co dává Česko. Co je ale nejhorší, dál strádají a umírají lidé. Ministr Petříček: Ukrajině můžeme nabídnout i L-39NG Přečíst článek › Na zdi u chrámu svatého Michala, památky z 12. století, která byla komunisty zbořena a pak obnovena v 90. letech, jsou fotografie lidí, kteří položili za Ukrajinu od roku 2014 své životy. Zatímco fotografie těch, kteří zahynuli přímo během revoluce na Majdanu, se vejdou na malou stěnu, není jich ani stovka, fotografie vojáků padlých při boji s Rusy a separatisty vytváří nekonečnou řadu. Jsou jich tisíce a tisíce a další stále přibývají. „I dnes patnáct životů měsíčně,“ vypočítává smutně postarší Kyjevanka, která jde položit květiny pod fotografii synovce. Ten zahynul už v prvním roce bojů. „Ale právě ti mrtví nám dávají sílu. Vydržet tohle všechno. Putin a jeho agrese nám dávají sílu,“ dodává. Janukovyč je vlastizrádce. Ukrajinský soud ho poslal na 13 let za mříže Přečíst článek › Petříček: Ukrajina čelí ruské agresi Ukrajinci, přes některé silně proruské výroky prezidenta Miloše Zemana, berou Česko jako jasného spojence. „Pozice České republiky je zcela jasná, podporuje sankce Evropské unie proti Rusku, neuznává anexi Krymu,“ uvedl včera ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin. „S panem prezidentem Zemanem si rád na základě faktů pohovořím,“ dodal Klimkin na tiskové konferenci po jednání se šéfem české diplomacie Tomášem Petříčkem. Petříček tuto jednoznačnost potvrdil, když mimo jiné řekl, že na východě země čelí Ukrajina „ruské agresi“. Český ministr zahraničí ale také vyzval Ukrajinu, aby „nepolevovala v reformách“, které mohou postavit zemi hospodářsky na nohy. Na posilování ukrajinské ekonomiky má Česko zájem nejen kvůli konfliktu Kyjeva s Moskvou. Ale také proto, že Ukrajina je pro české firmy stále významnějším exportním trhem. Obrat obchodu loni přesáhl padesát miliard korun, a Ukrajina se zařadila do dvacítky nejvýznamnějších exportních trhů. Petříček v Kyjevě: Ukrajina to má těžké, musí bojovat na dvou frontách Přečíst článek ›

Autor: Luboš Palata