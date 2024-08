Od začátku své operace 6. srpna Ukrajinci podle Syrského pronikli do Ruska do hloubky 35 kilometrů, ovládli území o rozloze 1150 kilometrů čtverečních a 82 obcí. Zelenskyj dnes podle agentury AP uvedl, že ukrajinská armáda má plnou kontrolu nad městem Sudža, což je dosud největší obec, kterou ukrajinská armáda podle vlastních prohlášení obsadila. Před válkou tam žilo asi 5000 lidí a je tam poslední funkční tranzitní bod pro vývoz ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byl tok plynu přes Sudžu narušen, podotýká AP.