Ukrajině vojensky nepomůžeme, odmítla žádost Porošenka Merkelová

Uklízeči v provozovnách osobních služeb Uklízeč, pomocník ve službách. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12600 kč, mzda max. 15600 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: - pracovní doba/pondělí až neděle/6-14:30 hodin, , - dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti , , Zaměstnanecké výhody: , - práce v příjemném/moderně vybaveném prostředí, , - 5 týdnů dovolené u DPČ, , - nástupní mzda 12 600,- Kč vč osobního ohodnocení + 1 - 4 000 Kč (příplatky za práci o soboty/neděle/svátky/přesčasy, za práci navíc, motivační odměny!), , - po zapracování možnost dalšího mzdového růstu, , - příspěvek na povinné vzdělávání v podobě odborných seminářů pořádaných v Ostrově, , - praxe v soc. službách výhodou, , - první kontakt viz výše, , - životopis a doklady o získané praxi s sebou.. Pracoviště: Oblastní charita ostrov - dům pokojného stáří - 002, ČSA, č.p. 71, 362 33 Hroznětín. Informace: Tomáš Fexa, .

Řidiči tahačů Řidič nákladního automobilu s přívěsem, tahače. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Třísměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 28000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: NÁPLŇ PRÁCE, •Práce v třísměnném pracovním režimu nebo v 12 hod směnách , •Nakládka, vykládka ČR, , POŽADUJEME, •Řidičský průkaz skupiny C a E, •Psychotesty, •Profesní průkaz, •Karta do tachografu, •Praxe v oboru, , NABÍZÍME, •Práci v příjemném a přátelském prostředí, •Zajímavé finanční ohodnocení, •Jednorázové roční prémie, •Příspěvek na penzijní připojištění, •Čisté pracovní prostředí, •Pracovní oděvy, obuv, •Důkladné proškolení při nástupu do zaměstnání, •5 týdnů dovolené, •Stravenky, Více informací na https//kariera.preymesser.cz. Pracoviště: M.preymesser logistika, spol. s.r.o. - provozovna, 293 01 Mladá Boleslav 1. Informace: Kamila Horáková, +420 702 120 868.