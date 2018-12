Chrám svaté Sofie uprostřed Kyjeva je nejúchvatnější památka východoevropského křesťanství. Mohutný kostel byzantského stylu byl postaven na počátku 11. století a přežil všechny pohromy, které se přes Kyjev přehnaly. Včetně té nejstrašnější, kterou bylo ve třináctém století vypálení Kyjeva Mongoly.

To, co mohlo ale ještě donedávna překvapit, bylo označení, že chrám, který je mezi památkami UNESCO, přísluší moskevskému patriarchátu. Tedy církvi věrně sloužící ruskému režimu, který na jaře 2014 okupoval Krym a pak rozpoutal konflikt na východní Ukrajině.

Pod Moskvu a její nadvládu církevně ale spadala celá ukrajinská pravoslavná církev. Výjimku tvořila západní Ukrajina, kde ještě z dob Rakouska-Uherska hrála hlavní roli řecko-katolická církev, jež spadá pod jurisdikci Říma.

Outside Kyiv’s St Sophia Cathedral, thousands have gathered to pray and wait for the decision of the Unification Council of Ukrainian Churches on the future of the Unified Ukrainian Orthodox Church. #Ukraine #Tomos pic.twitter.com/Au0Qvc68ti