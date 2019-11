Sencov, který byl zatčen v roce 2014 na anektovaném poloostrově Krym a následně odsouzen ke 20 rokům vězení za údajné plánování teroristických útoků na Krymu, se začátkem září vrátil na Ukrajinu. Propuštěn z ruského vězení byl v rámci výměny vězňů mezi Kyjevem a Moskvou.

Europarlament uděluje cenu nesoucí jméno předního sovětského disidenta Andreje Sacharova každoročně od roku 1988, a to jednotlivcům či organizacím bojujícím za lidská práva a základní svobody. Pojí se s ní finanční odměna 50.000 eur (bezmála 1,3 milionu Kč). Vítěze oznamuje na plenárním zasedání EP jeho předseda poté, co se na něm dohodne s lídry politických frakcí. Mezi laureáty Sacharovovy ceny patří řada významných osobností, například jihoafrický bojovník za lidská práva a pozdější prezident Nelson Mandela, barmská politička Do Aun Schan Su Ťij nebo vůdčí osobnost pražského jara z roku 1968 Alexander Dubček.

"(…) je to velká čest a odpovědnost a já vám za to děkuji," uvedl Sencov s tím, že cenu přijímá za všechny politické vězně v ruských věznicích, za všechny Ukrajince, kteří jsou Ruskem stále zadržováni a za aktivisty, zajatce i vojáky, kteří bojují za nezávislost Ukrajiny či za ni položili život.

Nevěřím Putinovi

Sencov zároveň důrazně varoval europoslance, aby nedůvěřovali Putinovi. "Probíhá hodně jednání o smíření s Ruskem, nevěřím Putinovi a žádám vás, abyste mu také nevěřili. Rusko podvádí, nechce mír na Donbasu, nechce mír na Ukrajině, chce aby Ukrajina padla na kolena, chtějí mít vliv na evropskou politiku a používají k tomu vlastní metody," řekl Sencov.

#clanek|4259906

"V EU máte řadu vnitřních sporů, nesouladů pokud jde o to, jak se rozvíjet, kudy se ubírat; kéž bychom měli vaše problémy. My máme v zemi starý zkorumpovaný systém, který se nezměnil. Každý den umírají naši vojáci. To je problém jiného kalibru," pokračoval.

Laureát zdůraznil, že Ukrajina patří k nejvíce eurooptimistickým zemím a "nemá jinou cestu kupředu". "Pokaždé, když někdo z vás bude přemýšlet o tom, jak Putinovi přes naši hlavu podat přátelskou ruku, nezapomínejte na 13 tisíc našich mrtvých na Ukrajině, nezapomínejme na stovku ukrajinských vězňů… nezapomínejte na ty, kteří jsou zrovna teď v maskáčích v zákopech a riskují život za naši a vaši svobodu," uzavřel.

Dlouhé odmítání

Podle ruských vyšetřovatelů stál Sencov za útoky z roku 2014 na krymskou kancelář hlavní kremelské vládní strany Jednotné Rusko a organizace Ruské společenství Krymu. Podle obžaloby byl také členem ukrajinské nacionalistické organizace Pravý sektor, která je v Rusku zakázaná. Sencov to popírá, hlásí se ale k hnutí Euromajdan, které stálo za svržením proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče v roce 2014.

Ruské úřady Sencova dlouho odmítaly vydat na Ukrajinu také kvůli ruskému občanství, které automaticky dostal při anexi Krymu, jakkoli to odmítal. Nakonec byl filmař propuštěn 7. září v rámci výměny vězňů a zajatců mezi Ukrajinou a Ruskem.