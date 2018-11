Úlomky měsíční horniny jdou do aukce. Na Zem je přivezla sovětská sonda

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 18 800 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci úředník/úřednice. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18800 kč, mzda max. 27330 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme:, . úplné středoškolské vzdělání s maturitou (ekonomický směr, výhodou), . bezúhonnost, samostatnost, pracovní aktivitu, komunikativnost, . spolehlivost, pečlivost, loajalitu, . znalost práce s PC (WORD, EXCEL, INTERNET), . psaní na klávesnici všemi deseti, . schopnost a ochotu učit se novým dovednostem, Nabízíme:, . nástupní plat v rozmezí od 18.800.-Kč do 27.330.-Kč podle délky uznatelné praxe s tím, že po skončení zkušební doby bude navýšen osobní příplatek, . pracovní poměr na dobu nejméně 3 roků (záskok za MD/RD), . 5 týdnů dovolené, . odměnu podle platných předpisů, . příspěvek na stravování, . nástup možný od 1.1.2019, Zájemci doručí do 10. prosince 2018 do 13.00 hodin do podatelny, MěÚ Poběžovice, nám. Míru 47, 345 22 Poběžovice nebo e-mailem, na adresu: podatelna@pobezovice.cz tyto doklady:, . přihlášku, která musí obsahovat: jméno a příjmení uchazeče,, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče, . profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, schopnostech, a dovednostech uchazeče, . úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, . výpis z trestního rejstříku (ne starší než 3 měsíce), Bližší informace v kanceláři tajemníka MěÚ Poběžovice,, na tel. č. 731 444 933 nebo na e-mailové adrese:, tajemnik@pobezovice.cz. Pracoviště: Městský úřad, náměstí Míru, č.p. 47, 345 22 Poběžovice. Informace: Vojtěch Kotlan, +420 731 444 933.