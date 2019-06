"Lhůta (íránské) organizace pro atomovou energii pro překročení 300kilogramového limitu na produkci obohaceného uranu zítra (ve čtvrtek) vyprší," řekl Kamálvandí s tím, že od tohoto data bude obohacování uranu urychleno.

Írán se ocitá pod tlakem amerických sankcí, které byly postupně zavedeny poté, co Spojené státy loni odstoupily od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015. Dohodu kritizoval americký prezident Donald Trump s tím, že opomíjí íránský balistický program a roli islámské republiky v konfliktech v regionu. Nejnovější sankce, které Bílý dům oznámil začátkem týdne, se týkají mimo jiné íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Trump opakovaně vyzval íránské činitele, aby s USA zasedli k jednáním o svém jaderném programu. To Íránci vždy odmítli.

Írán se sankcí nezalekne

Chameneí dnes na svých webových stránkách uvedl, že se Írán nezalekne "krutých" amerických sankcí a "urážek", a poznamenal, že americká nabídka jednání je léčkou. "Jednání jsou léčkou, která jim má zajistit, co chtějí. Ve vašich rukou je zbraň a oni si nedovolí se přiblížit. Říkají: Vzdejte se té zbraně, abychom si s vámi mohli dělat, co chceme. To jsou jednání," uvedl Chameneí.

Letos v květnu Írán oznámil, že některé závazky přestane plnit, a dal ostatním signatářům (Francii, Británii, Německu, Rusku a Číně) dva měsíce na to, aby ochránily íránské hospodářství před dopadem amerických sankcí. Jde o dodržování velikosti zásob uranu obohaceného maximálně na 3,67 procenta, kterého smí mít Írán podle dohody 300 kilogramů, a zásob těžké vody, jejíž limit je stanoven na 130 tun. Již 17. června Kamálvandí řekl, že Írán 27. června překročí limit zásob nízko obohaceného uranu, a přiznal, že země už produkci tohoto materiálu znásobila čtyřikrát.

Některé závazky, jako je vývoz obohaceného uranu, Írán přestal plnit už v květnu.