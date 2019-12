Umělecké dílo, prodané za 120 tisíc dolarů (asi 2,8 milionu korun), skončilo v žaludku jiného umělce. Sobotní incident - či performance - upoutal pozornost médií, včetně světových agentur či britské stanice BBC.

Banány na pultu - Ilustrační foto | Foto: ČTK

"Je to žluté, je to přilepené páskou ke zdi, stojí to 120 tisíc dolarů a dá se to sníst. Co je to?" napsala v hádance agentura AFP a hned si odpověděla: "Banán prodaný za uvedenou cenu jedním umělcem, který jiný umělec s potěšením pozřel, aby šokoval měšťáky!"