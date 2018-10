Unijní soud pozastavil platnost kontroverzního polského zákona o Nejvyšším soudu

Evropský soudní dvůr nařídil zmrazit realizaci nového polského zákona o Nejvyšším soudu, který podle Evropské komise porušuje unijní smlouvy. Informovala o tom agentura Reuters.

„Polsko musí okamžitě pozastavit uplatňování ustanovení vnitrostátních právních předpisů týkajících se snížení věku odchodu do důchodu pro soudce Nejvyššího soudu,“ uvedl Evropský soudní dvůr ve svém rozhodnutí.

Rozhodnutí evropského soudu má navíc retroaktivní účinek a do svých funkcích by se tak měli vrátit ti soudci polského Nejvyššího soudu, kterých se zákon již dotkl, a byli donuceni odejít do důchodu.