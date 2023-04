Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v souvislosti s únikem utajovaných amerických dokumentů, které odhalují citlivé informace spojené s válkou Ruska na Ukrajině, zatkl Jacka Teixeiru, který je zaměstnancem letecké složky národní gardy, uvedl americký ministr spravedlnosti Merrick Garland. Teixeira je podle listu The New York Times (NYT) 21letým členem letecké složky národní gardy státu Massachusetts a vedl chatovací skupinu, která pod názvem Thug Shaker Central sdružovala asi 20 až 30 mladých milovníků zbraní a videoher.

„Agenti FBI dnes odpoledne Teixeiru zadrželi, aniž by došlo k nějakému incidentu,“ uvedl ve čtvrtek Garland v krátkém prohlášení na ministerstvu spravedlnosti. Zatčení bylo podle Garlanda provedeno v souvislosti s vyšetřováním „údajného neoprávněného vynášení, uchovávání a předávání utajovaných informací o národní obraně“.

Před soud v Massachusetts má být podezřelý předveden v pátek.

Garlandův popis podle NYT naznačuje, že Teixeira bude čelit obviněním podle zákona o špionáži. Ten postihuje neoprávněné odebírání, uchovávání a předávání důvěrně uchovávaných dokumentů souvisejících s národní obranou, které by mohly být použity k poškození Spojených států nebo pomoci zahraničnímu nepříteli. Neoprávněné nakládání s každým jednotlivým dokumentem by přineslo samostatné obvinění, které by se v případě odsouzení pojilo až s desetiletým trestem odnětí svobody.

Mluvčí Pentagonu Pat Ryder označil zveřejnění utajovaných dokumentů za „úmyslný a zločinný čin“, otázky týkající vyšetřování podle něj podléhají ministerstvu spravedlnosti. Mluvčí hovořil krátce předtím, než média informovala o zatčení podezřelého.

Stovky stránek vládních materiálů se začaly ke konci loňského roku objevovat na komunikační platformě Discord. WP uvádí, že obsah dokumentů byl po několik měsíců vypouštěn do uzavřené skupiny na discordu, kterou v roce 2020 utvořilo něco přes 20 mužů a mladých chlapců, jež spojuje „láska ke zbraním, vojenskému vybavení a Bohu“.

Za únikem údajně stojí jeden z lídrů skupiny, kterému se říká OG, což je zkratka pro Original Gangster (slangově výjimečná a respektovaná osoba).

Dokumenty odnesl z vojenské základny

Podle jednoho z mladších členů „malého klanu“ OG naznačil, že si utajované dokumenty odnesl z práce na vojenské základně. Nejdříve obsah dokumentů přepisoval do textových zpráv, později začal sdílet jejich fotografie.

To potvrdil další člen skupiny, který příspěvky od OG také sledoval a rovněž o dění promluvil pod podmínkou zachování anonymity. Oba zdroje uvedly, že znají jméno původce úniku i stát, kde žije a pracuje, ale odmítli informace poskytnout.

Informace, že únik citlivých informací o válce na Ukrajině mohl začít na discordu, se v médiích objevuje už několik dní. Discord je sociální síť, která funguje přibližně osm let a je oblíbená u mladých fanoušků videoher. Uživatelé na ní zakládají uzavřené či veřejné „servery“, které slouží k textové komunikaci i skupinovým hovorům.

WP při tvorbě článku dostal k dispozici záznamy o komunikaci na discordu, nahrávku mužského hlasu, který dva zdroje připisují muži označovanému jako OG, a také zhruba 300 fotografií tajných dokumentů, „z nichž většina nebyla zveřejněna“. Podle jednoho ze zdrojů, který není plnoletý, chtěl OG své internetové přátele "držet v obraze" a opakovaně s nimi mluvil o světových událostech a vládních operacích.

„Věděl, co dělá“

„Je to chytrý člověk. Věděl, co dělá, když ty dokumenty sdílel,“ řekl zdroj WP, který byl s OG v kontaktu ještě před založením dané skupiny na discordu. OG podle něj nepracuje pro žádný cizí stát, ovšem vyjadřoval hlubokou nedůvěru vůči americké vládě a bezpečnostním složkám.

Na konci února začal jeho informace jiný člen skupiny nahrávat na jiný discordový server, načež se fotografie tajných dokumentů začaly šířit dál, píše WP. Podle informací deníku měla původní skupina i zahraniční členy, včetně Rusů a Ukrajinců. OG do ní během března přestal materiály přidávat a když se na začátku dubna dostaly do tradičních médií, byl podle svého nezletilého přítele velmi rozrušený, protože tajné dokumenty chtěl poskytnout pouze svým kamarádům.

Média únik považují za nejzávažnější podobný případ v USA za několik let. Dokumenty obsahují citlivé informace o válce na Ukrajině, ale třeba také o vztahu k Číně nebo o špehování v jiných zemích, než je Rusko. Některá hlášení se přitom zdají být stará jen zhruba 40 dní, ovšem činitelé různých států uvádějí, že část zveřejněných snímků byla zfalšovaná.

„Probíhá vyšetřování,“ komentoval situaci americký prezident Joe Biden během návštěvy Irska. „Zpravodajci a ministerstvo spravedlnosti jsou čím dál blíž,“ pokračoval Biden. Dodal, že obsah úniku jej neznepokojuje, neboť nezahrnuje „nic současného“, co by mohlo mít významné dopady.