Za únikem tajných dokumentů USA stojí dvacátník milující zbraně, tvrdí list

ČTK

Za únikem utajovaných amerických dokumentů, které odhalují výbušné informace spojené s válkou Ruska proti Ukrajině, stojí milovník zbraní ve věku kolem 25 let, který pracoval na vojenské základně. Napsal to list The Washington Post (WP), který mluvil se dvěma členy skupiny na komunikační platformě Discord, v níž se stovky stránek vládních materiálů začaly ke konci loňského roku objevovat. Americký prezident Joe Biden naznačil, že vyšetřování úniku je blízko identifikace pachatele. Podle informací deníku The Wall Street Journal (WSJ) americká vláda k incidentu přistupuje jako k práci „člověka zevnitř“.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock