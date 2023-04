Za únikem tajných dokumentů USA stojí dvacátník milující zbraně, tvrdí list

ČTK

Za únikem utajovaných amerických vojenských dokumentů stojí milovník zbraní ve věku přes 20 let, který pracoval na vojenské základně. S odvoláním na informace listu The Washington Post (WP) to napsala agentura Reuters. Pentagon únik materiálů označil za závažné riziko pro bezpečnost USA a vyšetřuje ho.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock