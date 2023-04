Únik utajovaných vojenských dokumentů, odhalujících mimo jiné citlivé informace spojené s ruskou invazí na Ukrajinu, lze považovat za jedno z největších selhání zpravodajských služeb Spojených států amerických. Obzvlášť, když se o něj nezasloužili špioni jiných velmocí, ale mladý fanoušek zbraní a videoher zaměstnaný u amerických vojenských sil. Ve čtvrtek večer tak FBI zatkla Jacka Douglase Teixeiru. O koho se jedná? A co dalšího spisy prozradily na spojence i znepřátelené státy?

Podle deníku The New York Times byl jednadvacetiletý Jack Douglas Teixeira teprve na začátku své vojenské kariéry. V roce 2019 se přihlásil k Massachusettské národní letecké gardě, která je zálohou amerického letectva, a nastoupil ke 102. zpravodajské peruti. O rok později ukončil střední školu v rodném městě North Dighton, a loni se dočkal povýšení na pozici letce 1. třídy. Začal působit na letecké základně Otis na mysu Cape Cod, kde měl podle služebního záznamu na starosti kybernetické transportní systémy, čímž zodpovídal za provoz globální komunikační sítě letectva.

Mladík měl předpoklady k tomu, aby jeho životní cesta vedla do armády, jelikož celá jeho rodina v minulosti sloužila vlasti. Dle deníku Washington Post jeho nevlastní otec odešel do důchodu po 34 letech služby, naposledy působil jako rotmistr ve 102. zpravodajské peruti. Jeho matka pak pracovala v neziskových organizacích zaměřených na vojenské vysloužilce a také na massachusettském ministerstvu pro služby veteránům.

Frustrovaný z nepozornosti

Co tedy přesně Teixeiru vedlo ke zveřejnění utajovaných dokumentů na sociální síti Discord, se zatím pouze odhaduje. Podle výpovědí ostatních uživatelů byl známý jako šéf soukromé internetové skupiny Thug Shaker Central, kde zhruba dvacet až třicet členů z různých zemí vzájemně sdílelo příspěvky o videohrách, Bohu a zbraních a memy. Teixeira zde vystupoval pod přezdívkou OG, ale měl i další uživatelská jména jako TheExcaliburEffect, jackdjdtex a TexKilledYou.

Jeden nejmenovaný člen skupiny na Discordu ho pro deník The New York Times charakterizoval jako charismatického nadšence do zbraní. „Byl legendou. Všichni jsme si ho vážili,“ pověděl. Jiní o něm řekli, že byl starší než většina účastníků chatu, a často na ně chtěl udělat dojem.

Washington Post zjistil, že Teixeira nejdřív sepsal některé verze citlivých informací a následně je zveřejnil na Discordu. Fotografie souborů však údajně začal sdílet poté, co byl frustrován, když mu ostatní členové chatu nevěnovali pozornost. Rozzlobilo ho, že se víc zajímali o videa na YouTube. „Rozčílil se a několikrát řekl, že pokud se nebudeme o souborech bavit, tak je přestane posílat,“ sdělil listu člen skupiny, který si přál zůstat v anonymitě. Podle dalších výpovědí chtěl mladík jen informovat lidi o aktuální situaci. „Byl křesťan a nesouhlasil s válkou, chtěl jen sdělit svým přátelům, co se děje,“ řekl teenager ze skupiny pro The New York Times.

Jeden ze zdrojů Washington Post, který byl se zatčeným vojákem v kontaktu ještě před založením uzavřené skupiny na Discordu, uvedl, že OG nepracoval pro žádný cizí stát, ale vyjadřoval hlubokou nedůvěru vůči americké vládě a bezpečnostním složkám. „Byl to chytrý kluk, věděl přesně, co dělá,“ pověděl.

Když se však Teixeira dozvěděl, že jím zveřejněné dokumenty někdo sdílel i na jiných serverech, čímž se následně dostaly do tradičních médií, byl velmi rozrušený, protože tajné informace chtěl poskytnout jen svým kamarádům.

Kvůli této chybě mladý Američan v pátek stanul před soudem, čelí obvinění z neoprávněného držení a předávání utajovaných informací. Federální soudce rozhodl, že Teixeira zůstane i nadále ve vazbě. Další slyšení se má konat příští středu, uvedla agentura AP.

Co utajované dokumenty obsahovaly?

Zveřejnění tajných amerických dokumentů na internetu vrhlo nové světlo na zpravodajské znalosti Spojených států o jiných zemích. Spisy doplněné časovými osami a desítkami vojenských zkratek, z nichž některé byly označeny jako přísně tajné, vykreslily podrobný obraz války na Ukrajině a nabídly také informace o Číně i spojencích USA.

Obavy z Číny

Britská BBC citovala tři dokumenty založené na zpravodajských informacích z konce února, které podrobně popsaly diskuse mezi vysokými jordánskými představiteli o tom, zda vyloučit čínskou firmu Huawei z plánů na zavedení 5G sítě. Jordánský korunní princ Husajn se však obává odvetných opatření ze strany Pekingu, pokud by technologická společnost nedostala šanci.

Další přísně tajný spis se zabýval rozvíjejícími se schopnostmi Číny v oblasti kybernetických útoků. Uváděl, že jsou určeny k odepření, zneužití a převzetí satelitních sítí jako součást strategie kontroly informací, které asijská velmoc považuje za důležitou bojovou oblast.

The Washington Post rovněž zjistil, že Peking 25. února vyzkoušel jednu ze svých experimentálních hypersonických raket DF-27. Střela letěla dvanáct minut do vzdálenosti 2 100 kilometrů.

Mossad podporoval protivládní demonstrace

CNN s odkazem na získanou zprávu napsala, že izraelská rozvědka Mossad podporovala protesty proti nové vládě Benjamina Netanjahua, a údajně sama měla výslovně vyzývat k akcím. Úřad tamního premiéra však tvrzení označil za lživé a nepodložené. „Mossad a jeho vedoucí pracovníci se neangažovali v demonstracích a jsou oddaní státu,“ uvedl v prohlášení.

Šéf OSN je vstřícný k Rusku

Mezi zjištěnými klíčovými údaji rovněž bylo, že postoj generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese k dohodě o obilí podkopává pokusy pohnat Rusko k odpovědnosti za válku na Ukrajině. Podle Američanů chce až příliš ochotně ustoupit ruským zájmům. BBC uvedla, že několik dokumentů také popsalo soukromou komunikaci mezi Guterresem a jeho zástupcem o černomořské dohodě.

Egypt měl Kremlu dodat rakety

Deník Washington Post zjistil, že Egypt plánoval tajně vyrobit 40 tisíc raket pro Rusko. List uvedl, že prezident Abd al-Fattáh as-Sísí řekl úředníkům, aby výrobu a dodávky utajili, jelikož se chtěl vyhnout problémům se Západem.

V dokumentu se objevila i citace tamního úředníka, který nařídil svým lidem pracovat na směny, protože to bylo to nejmenší, čím se mohl Egypt odvděčit Moskvě za blíže nespecifikovanou dřívější pomoc. Podle agentury Reuters tím mohl být míněn vyšší podíl dovozu pšenice z uplynulého roku. Tato informace je překvapivá, protože Káhira přijímá americkou bezpečností pomoc v hodnotě zhruba miliardy dolarů ročně.

Nejmenovaný představitel citovaný egyptskými zpravodajskými kanály se proti tomuto obvinění ohradil a označil jej za naprosto nepodložené. Dodal, že Káhira se do války nijak nezapojuje. Také Kreml sdělil, že se jedná o výmysl, a dokonce i Bílý dům napsal, že nic nenasvědčuje tomu, že by Egypt poskytoval Rusům smrtící zbraně.

Jižní Korea je kvůli podpoře Ukrajiny rozpolcená

Britská stanice BBC v dokumentech odhalila, že Jižní Korea byla rozpolcená ohledně prodeje zbraní pro použití na Ukrajině. Zpráva popisovala rozhovor mezi poradci pro národní bezpečnost. Ti se rozhodovali, zda se mají podvolit nátlaku USA na zaslání munice do napadeného státu, nebo se držet své politiky nevyzbrojovat válčící země. Jeden z nich navrhoval poslat vojenský materiál raději do Polska, aby to nevypadalo, že ustoupili Washingtonu.

Soul je únikem této informace velmi znepokojen, protože se obává znepřátelení si Ruska. Opoziční politici se navíc ptají, jak mohly Spojené státy zachytit rozpravu na tak vysoké politické úrovni.

Západní jednotky na Ukrajině

Uniklé informace též ukázaly, jak hluboko pronikla americká rozvědka do ruských úřadů. BBC na jejich základě napsala, že v Moskvě se přou kvůli hlášení o obětech, jelikož zpravodajská služba FSB obvinila tamní ministerstvo obrany z bagatelizování dopadů invaze na lidské životy. FSB údajně vyčíslila počet zabitých a zraněných Rusů na 110 tisíc. Číslo prezentované ruským ministerstvem obrany uniklé hlášení nespecifikuje.

Další údaje se pak týkaly zejména války na Ukrajině. Podle dokumentu z března v zemi operuje malý počet západních speciálních jednotek. Neupřesnil však jejich činnost ani umístění. Konkrétně se má jednat o vojáky ze Spojeného království, které má mít největší kontingent, Lotyšska, Francie, USA a Nizozemska. Podle BBC se žádná ze zmíněných zemí k informaci nevyjádřila. Stanice ale upozornila, že by se toho mohl chytit Kreml, který v posledních měsících tvrdí, že se jedná i o konflikt s NATO.

Nízké naděje ukrajinské ofenzivy

V dalších dokumentech se psalo, kdy bude připravena desítka nových ukrajinských brigád vycvičených na ofenzivu, která by mohla začít během několika týdnů. Velmi podrobně vyjmenovávají tanky, obrněná vozidla a dělostřelecké zbraně, jež poskytli západní spojenci. Přiložená mapa pak obsahuje časovou osu hodnotící terénní podmínky na východě země v průběhu jara.

Podle deníku Washington Post vyjádřil jeden ze spisů pochybnosti o šancích Ukrajiny na úspěch v nadcházející protiofenzivě a uvedl, že problémy s vytvořením a udržením dostatečných sil by mohly vést pouze ke skromným územním ziskům.

Analyzovány byly také potíže Kyjeva s udržováním životně důležité protivzdušné obrany a varování, že může vyčerpat zásoby raket.

Někteří ukrajinští představitelé úniky informací odmítli s tím, že by se mohlo jednat o ruskou dezinformační kampaň. Podle BBC se však v politických kruzích zvýšilo napětí a frustrace.