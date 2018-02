Unikátní projekt: Zakladatel Amazonu staví obří hodiny na příštích 10 tisíc let

Zakladatel internetového gigantu Amazon do tohoto projektu investoval 42 milionů dolarů (více než 860 milionů korun). Podle svých slov je přesvědčen, že „lidstvo musí investovat do své budoucnosti.“

Hodiny budou umístěné ve skále a vysoké budou zhruba 152 metrů, přičemž pohánět je mají termální cykly Země, píše server CNBC. Bezos na Twitteru zveřejnil rovněž video zachycující práce na instalaci přístroje.

"Lidstvo je dnes natolik technologicky vyspělé, že může zároveň být samo sobě hrozbou,“ uvedl. „Časem bude stále důležitější myslet na velmi vzdálenou budoucnost,“ uvedl již dříve pro Wall Street Journal.

Installation has begun—500 ft tall, all mechanical, powered by day/night thermal cycles, synchronized at solar noon, a symbol for long-term thinking—the #10000YearClock is coming together thx to the genius of Danny Hillis, Zander Rose & the whole Clock team! Enjoy the video. pic.twitter.com/FYIyaUIbdJ