Uniklá analýza: Británie si ekonomicky pohorší, ať už bude brexit jakýkoliv

Odchod Británie z Evropské unie (EU) zemi hospodářsky poškodí, ať už budou podmínky dohody uzavřené s Bruselem jakékoliv. Tvrzení vyplývá z uniklých dokumentů vypracovaných britskými úřady, ke kterým se dostal server BuzzFeed News. Kabinet premiérky Theresy Mayové totiž dlouhodobě popírá, že by se zemi mělo po brexitu dařit hůře.

Britská ekonomika prý poroste pomaleji, ať už dojde k jakémukoliv ze tří pravděpodobných scénářů. Uniklá analýza hovoří následovně.

Pokud by se Britům podařilo dojednat se zbylými zeměmi současné osmadvacítky komplexní dohodu o volném obchodu, byl by růst v dalších 15 letech údajně o pět procent nižší než v případě, kdy by k brexitu nedošlo.

Pokud by Londýn s Bruselem neuzavřel žádnou dohodu a Británie by s EU obchodovala na základě pravidel Světové obchodní organizace (WTO), klesl by ve stejném období v porovnání se současným odhadem růst o celých osm procent.

V případě, že by britská premiérka dojednala přístup na jednotný trh prostřednictvím členství v Evropském hospodářském prostoru, růst by se snížil asi o dvě procenta.

Podle dokumentů by měl brexit negativně ovlivnit všechna odvětví britského hospodářství, nejvíce ale průmysl chemický, textilní, automobilový a potravinářský.

Mluvčí britské vlády dnes uvedl, že uniklý dokument byl v počáteční fázi zpracování a nebyl schválen vládou. Zaměřoval se prý také pouze na standardní scénáře.

„Na dohodu ušitou Británii na míru, o kterou vláda svou politikou usiluje, žádná z analýz vypracována nebyla,“ dodal mluvčí.

Náměstek ministra pro brexit Steve Baker se nechal slyšet, že zpráva serveru BuzzFeed News je „selektivní interpretací předběžné analýzy“, stejně jako „pokusem podkopat náš odchod z Evropské unie“.