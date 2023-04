FSB vs. ministerstvo obrany. Nově uniklé dokumenty USA hovoří o sporech v Moskvě

ČTK

Nová sada amerických zpravodajských dokumentů, která byla nalezena na internetu, odhaluje podrobnosti o sporech mezi ruskými činiteli v souvislosti s válkou proti Ukrajině, píše deník The New York Times (NYT). Materiály podle listu například popisují, jak ruská tajná služba FSB obviňuje ministerstvo obrany ze zatajování ruských ztrát na bojišti. Zároveň svědčí o tom, že únik amerických zpravodajských informací by mohl být mnohem rozsáhlejší, než se dosud zdálo.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ruské síly na Ukrajině. Ilustrační snímek | Foto: ČTK/ABACA/AA/ABACA