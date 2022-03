Muži následně řidiče i děti ve věku od pěti do čtrnácti let přinutili přesednout si do přistavených dodávek. „Pak všech 27 unesených převezli do více než 160 kilometrů vzdáleného města Livermore, do tamního kamenolomu," připomíná stanice CNN.

Únosci poté nařídili dětem vystoupit z dodávek. „Každého dítěte se zeptali na jméno, věk, adresu a telefonní číslo. Od každého si rovněž vzali kousek oblečení nebo nějakou drobnost," nastiňuje CNN.

Pohřbeni zaživa

Pak všechny doslova pohřbili zaživa - školáky přinutili po žebříku slézt do kamionu, který byl zasypaný sutí a hlínou. Když sestoupilo i poslední dítě, žebřík vytáhli. „Bylo to jako hrob. Jako rakev. Jako obrovská rakev pro nás všechny," vzpomínala později jedna z unesených, Carrejo Labendeiraová.

Zatímco děti prožívaly nejhorší chvíle svého života, únosci od jejich příbuzných začali požadovat výkupné ve výši pět milionů dolarů. „Uvězněné děti pod zemí čekaly celých šestnáct hodin buď na záchranu, nebo na smrt. Ti mladší neutišitelně plakali, starší se je snažili utěšit. V uzavřeném prostoru byl cítit zápach zvratků a špíny," popisuje CNN hrůzné podmínky, jak je popsali svědci. Děti kvůli nervozitě, nesnesitelnému horku i zápachu opětovně zvracely. Toaletou byla jen malá díra ve zdi kamionu, která se nacházela hned vedle malé zásoby jídla, kterou tam únosci pro děti nechali.

Po šestnácti hodinách se ovšem odehrálo něco, co se v tu chvíli dalo považovat za zázrak - řidiči autobusu a nejstarším z unesených chlapců, čtrnáctiletým hochům, se po velkém úsilí povedlo otevřít otvor ve stropu kamionu a kousek po kousku se prohrabat na zemský povrch. „Jejich načasování bylo neuvěřitelné. Ven vyšli zrovna ve chvíli, kdy únosci spali," připomíná CNN.

Postupně se skupina špinavých a vyhladovělých dětí i s řidičem dostala až ke strážní budově u vstupu do kamenolomu. Místní strážný je díky vysílání v televizi okamžitě poznal a zburcoval policii.

Poté začal hon na únosce. Podezření okamžitě padlo na syna majitele kamenolomu, dvacátníka Fredericka Newhalla Woodse. Ukázalo se, že je v podmínce za předchozí trestnou činnost, kterou páchal se svými kamarády, bratry Jamesem and Richardem Schoenfeldovými. Policie rychle prohledala celý kamenolom, našla v něm zbraně i kukly. Trojice únosců sice stačila v první chvíli uprchnout, do několika týdnů ale byli všichni zadrženi.

Woods i bratři Schoenfeldovi se po zadržení k činu přiznali. Že tento čin spáchali právě oni, všechny překvapilo, neboť šlo o mladíky z bohatých rodin, kteří zdánlivě neměli důvod páchat něco tak strašného kvůli penězům. Až později se ukázalo, že navzdory bohatým rodičům měli dluhy. Žádné z unesených dětí ani řidič sice neutrpěli žádné fyzické zranění, všichni ale až dosud trpí psychickými problémy. „Soud každého z pachatelů odsoudil na 27 po sobě jdoucích doživotních trestů bez možnosti požádat o podmínečné propuštění. Všichni se ale odvolali a odvolací soud původní rozsudek změnil - tresty jim sice zůstaly, bylo ale určeno, že po určité době mohou požádat o podmínečné propuštění," píše stanice Fox News.

Únosci jsou venku

To rozzuřilo rodiče unesených dětí i samotné oběti. „Do té doby jsme se cítili bezpečně, protože jsme předpokládali, že se nikdy nedostanou ven. S vědomím, že jsou únosci ve vězení, jsme se nemuseli bát, že po nás půjdou. Všichni nám říkali: Nikdy se nedostanou ven, nemusíte mít obavy," vzpomínala Carrejo Labendeiraová, které je podle jejích slov zle, když si pomyslí, že budou únosci znovu na svobodě.

Právě v roce 2015 se její noční můra podruhé stala realitou. V roce 2012 byl podmínečně propuštěn Richard Schoenfeld, jeho bratr James pak právě o tři roky později.

Do dnešních dnů pak ve věznici nadále zůstával už pouze podle všeho hlavní organizátor únosu, Frederick Newhall Woods. Poprvé mohl požádat o podmínečné propuštění v roce 1982. „Od té chvíle to zkusil celkem osmnáctkrát. Sedmnáct pokusů skončilo zamítnutím, při osmnáctém slyšení však dostal od komise doporučení, aby bylo jeho podmínečné propuštění schváleno," uvádí stanice Fox News.

Woods se při slyšení omluvil obětem. „Cítim k nim empatii, což jsem dříve necítil. Od té doby se moje povaha změnila," uvedl Woods podle zjištění stanice CBS News.

Nyní je jasné, že i poslední aktér nejhoršího únosu dětí v amerických dějinách se už za pár měsíců opět dostane na svobodu. „Návrh rozhodnutí komise o podmínečném propuštění nabude právní moci do 120 dnů. Poté má guvernér státu ještě třicet dní na to, aby rozhodnutí přezkoumal. Buď jej může ponechat v platnosti, nebo jej postoupit k dalšímu přezkumu plénu. Zcela zvrátit rozhodnutí by však mohl jen v případě, kdy by se jednalo o vězně odsouzeného za vraždu, což není Woodsův případ," vysvětluje CNN.