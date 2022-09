Patnáctého září 1972 se svět ještě stále vzpamatovával z toho, co se odehrálo jen o deset dní dříve na olympiádě v Mnichově . Tam skupina palestinských teroristů unesla jedenáct izraelských sportovců a drama vyústilo v brutální vraždu rukojmí. Když si 15. září 1972 sedali cestující vnitrostátního švédského letu Scandinavian Airlines System 130 do svých sedadel, určitě nemysleli na to, že by podobně hrůznou situaci mohli zažít i oni. Jenže právě jejich let se také změnil ve dva dny trvající horor.

Únos letu Scandinavian Airlines System 130 dodnes zůstává jediným úspěšným únosem švédského letounu. Kontrolu nad letadlem získali ozbrojení členové chorvatské organizace Otpor (celým názvem Hrvatski narodni otpor, česky Chorvatský národní odpor), jejímž cílem bylo rozbití socialistické Jugoslávie.

A proč si členové militantního uskupení vybrali právě stroj severské země, tak vzdálené od domoviny? Odpověď byla jednoduchá – ve švédských věznicích totiž seděli členové organizace, kteří rok předtím spáchali na jugoslávské ambasádě ve Stockholmu teroristický útok, při kterém byl zabit velvyslanec. A ozbrojenci z Otporu chtěli jejich propuštění – i za cenu toho, že si jako rukojmí vzali devadesátku nevinných Švédů.

To musí být určitě vtip!

Let SAS 130 odstartoval 15. září o půl páté podvečer z letiště v Göteborgu. Čtyři členové posádky a šestaosmdesát cestujících mělo o pouhých pár desítek minut později přistávat na letišti v hlavním městě Stockholmu.

Jenže už pár minut po startu do kokpitu vstoupili dva muži. Pistolí mířili na hlavu letušky a požadovali, aby piloti okamžitě přesměrovali stroj na letiště Bulltofta ve městě Malmö. „Únos začal tak, že jeden z cestujících, Tomislav Rebrina, požádal letušku o pohár vody. Když se otočila, namířil na ni pistolí,“ popisuje švédský server Historia.

Posádka neměla na výběr. Ozbrojení muži mezitím oznámili i se svým třetím komplicem cestujícím, co se děje. Namísto očekávatelného zděšeného křiku či nervozity ale nastala velmi bizarní situace. Mnozí lidé se totiž začali smát, neboť nevěřili, že se něco takového může dít právě ve švédském vnitrostátním letu. Celou situaci považovali za protiteroristické cvičení. Svědci později popisovali, že únosci působili nejen klidně, ale dokonce i poměrně příátelsky a až na jednoho mluvili plynně švédsky.

Přesto dali cestujícím jasně najevo, že mají poslouchat a o žádný vtip ani cvičení nejde. Smích brzy vystřídalo opravdové zděšení. „Ozbrojenci začali dělat narážky právě na nedávný Mnichovský masakr a naznačovali, že něco podobného by se mohlo odehrát i na palubě tohto letu,“ psal o den později norský bulvární deník Verdens Gang.

Letoun mezitím už opravdu směřoval na únosci požadované letiště. Kapitán letu dal echo na zemi, že bylo letadlo uneseno. „Rebrina mu dal lístek se jmény sedmi chorvatských vězňů, aktuálné držených ve švédských věznicích, s tím, že únosci požadují jejich propuštění a přepravu na letiště, jinak všechny cestující zabijí – že v letounu odpálí bombu,“ píše server Historia.

Schopni zabíjet

Jakmile se švédská vláda dozvěděla o únosu letounu, rozhodla se opravdu převézt sedm zadržených z různých věznic na letiště. Politikům i policistům totiž bylo jasné, že s organizací Otpor si neradno zahrávat – její vyhrůžky totiž vůbec nemusely být plané, s čímž měl švédský bezpečnostní systém už své zkušenosti.

Organizace Otpor byla chorvatským nacionalistickým hnutím s výrazným fašistickým pozadím. Tvořili ji totiž příslušníci fašistického ustašovského hnutí, které za druhé světové války vládlo Chorvatsku a které spolupracovalo s nacistickým Německem a fašistickou Itálií. Když druhá světová válka skončila, a v Jugoslávii se dostal k moci komunista Josip Broz Tito, mnozí ustašovci uprchli do zahraničí, tam ale velmi rychle vznikly jejich organizace, které si kladly za cíl rozbití Jugoslávie.

Otpor toho chtěl dosáhnout mimo jiné teroristickými útoky. „Jen rok a půl před únosem letounu se dva členové této organizace násilím dostali na na jugoslávský konzulát v Göteborgu. Všechny lidi v areálu obklíčili a svázali a ohrožovali je noži a zbraněmi. Po zhruba jednodenním policejním obléhání, a nikam nesměřujícím vyjednávání, se útočníci vzdali a byli zatčeni,“ připomíná server Historia.

Sotva o dva měsíce později ale Otpor opět postavil švédské policejní jednotky do pozoru. „Tentokrát dva ozbrojenci obsadili jugoslávskou ambasádu ve Stockholmu. Když dorazila policie a vtrhla do budovy, nalezla zraněnou sekretářku, kterou zasáhly kulky, a poraněného úředníka, který se pokusil utéct oknem. Velvyslanec ležel zastřelený v tratolišti krve na podlaze a dva muži, Miro Barešić a Andjelko Brajkovič, stáli v rohu s rukama vzhůru. Cestou z budovy křičeli: Ať žije nezávislý stát Chorvatsko!,“ zmiňuje server Historia.

Pachatelé atentátu na jugoslávském velvyslanectví ve Stockholmu v roce 1971, Miro Barešić a Anđelko Brajković. Oba byli osvobozeni po únosu letounu v roce 1972.Zdroj: Wikimedia Commons, Anonymous / Pressens Bild, volné dílo

Propuštění pachatelů právě těchto útoků požadovali únosci letadla. Na letiště Bulltofta s nimi dorazil vyjednávat přímo tehdejší ministr spravedlnosti Lennart Geijer. „Situace byla napjatá: devadesát civilistů bylo drženo jako rukojmí teroristy, kteří předtím prokázali schopnost zabíjet pro svou věc,“ uvádí server Historia.

Nekonečné vyjednávání

Ministr a únosci se pustili do dlouhého vyjednávání. Devadesát cestujících a členů posádky mezitím sedělo v letounu celé hodiny bez pití a jídla, neboť v letadle vzhledem k plánované délce letu nebyly žádné zásoby. Až pozdě večer se podařilo domluvit s únosci na tom, že do letadla budou dopraveny potraviny.

Jednání se však neustále protahovalo. „Třem lidem se srdečními problémy sice bylo po několika hodinách dovoleno opustit letadlo, ale brzy bylo jasné, že vyjednávání nepřináší žádné výsledky. Ministr tak povolil přivedení požadovaných vězňů k letounu,“ uvádí server Historia.

Cesta do Španělska

Postupně nastala výměna rukojmí za vězně. Například po příchodu tří z vězňů do letounu únosci propustili najednou třicet cestujících. Vyskytl se ale další problém – poslední ze zadržených Chorvatů odmítl do letounu nastoupit. „Únosci místo něj začali požadovat milion švédských korun, částku postupně snížili na půl milionu,“ píše server Historia.

Po šestnácti hodinách od počátku dramatu, kdy únosci dostali požadované vězně i peníze, letoun, ve kterém kromě chorvatských nacionalistů zůstala už pouze čtyřčlenná posádka, zamířil do Španělska. Tuto zemi únosci zvolili jako vhodnou vzhledem k tomu, že ve Španělsku tehdy panovala fašistická diktatura generála Franca. „Když letoun v poledne dalšího dne přistál v Madridu, všech devět Chorvatů (tři únosci a šest vězňů) požádalo o politický azyl,“ píše server Historia.

Letoun byl ale obklíčen policií a poté, co únosci propustili členy posádky, jak slíbili, španělská policie všechny zatkla. Přesto nakonec členové Otporu dosáhli svého. Španělsko je totiž odmítlo vydat do Švédska, a navíc k nim byla španělská justice mimořádně milosrdná. Po pár měsících se dostali na svobodu.

Ve Švédsku terorista, v Chorvatsku hrdina

Miro Barešić, jeden z vězňů, kteří zavraždili ve Stockholmu velvyslance, několik let pracoval pod falešným jménem jako bodyguard paraguayského prezidenta. Koncem sedmdesátých let byl sice vydán do Švédska a zde zatčen, ovšem počátkem devadesátých let, kdy se začala rozpadat Jugoslávie, zamířil do své domoviny.

Ve vlasti byl oslavován jako hrdina, o to víc, když začala v bývalé Jugoslávii občanská válka a on se zapojil do bojů. „Miro Barešić byl zabit v boji v létě 1991, ale chorvatská vláda jeho smrt více než rok tajila, aby zabránila poklesu morálky chorvatské armády. Posmrtně pak byl tento zločinec jmenován generálem,“ konstatuje server Historia.

Jak uvádí švédský server Sydsvenskan, také ostatní účastníci únosu z roku 1972 dožili většinou v klidu v rodné zemi, kde se jim dostávalo všeobecného uznání.

Ve Švédsku jejich čin naopak uspíšil přijetí kontroverzního protiteroristického zákona, který zajistil mimo jiné širší pravomoce pro policii, která od jeho přijetí může mnohem podrobněji sledovat a kontrolovat cizince, podezřelé z terorismu.