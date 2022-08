Trojice údajných pachatelů podle prokuratury při akci z loňského února jezdila po Los Angeles a hledala drahé psy, které by mohla ukrást. Záběry z bezpečnostních kamer podle policie ukazují, že když skupina narazila na psy Lady Gaga, dva podezřelí vystoupili z auta poblíž muže venčícího tři buldočky, jeden z nich jej střelil do hrudi, načež pachatelé sebrali dva ze tří psů a odjeli. Ryan Fischer, který psy venčil, byl s těžkými zraněními převezen do nemocnice. Podle jeho výpovědi u soudu má dodnes bolesti a psychické obtíže.