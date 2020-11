Za vpíchnutí vlastní krve do obličeje se v lékařských ordinacích platí tisíce dolarů. A to už jsou hodně lákavé peníze.

Večírky, které se konaly každý druhý týden, měly vždy stejný průběh. Po bytě procházela postarší žena v oblečení sálové sestry, na zádech měla ve speciální konstrukci zavěšenou krevní centrifugu. Obcházela hosty a odebírala jim krev. Ta se v centrifuze oddělila na jednotlivé části.

Plazmu pak v injekční stříkačce sestra vpíchla do dárcovy tváře, či jeho hýždí. Kůže se měla po zákroku natáhnout. Problém byl v tom, že někteří její klienti skončili po této estetické proceduře v nemocnici, sestra neměla k podobné činnosti ani licenci a co hůř, nejspíš to ani nebyla zdravotní sestra.

Bulvární americký deník New York Post odebírání krve klientům v Las Vegas okamžitě označil za „vampíří party“, údajnou zdravotnici za „upíří sestru“ a proceduru, při níž se vstřikuje krevní plazma do obličejových svalů za „upíří obličeje“.

Domovní prohlídka

Děvětačtyřicetiletou Marii Sabatu Gutierrez zatkli policisté v utajení, kteří se k ní na odběr předem objednali. Podle zprávy o zatčení, kterou získal místní plátek Las Vegas Review-Journal, u ní byla provedena okamžitě domovní prohlídka. Na místě nalezli řada léků i součástky do centrifugy.

Gutierrez s policií spolupracuje. Přiznala detektivům injekční podávání plazmy bohaté na krevní destičky do kůže pro následnou aktivaci kolagenu. Poskytla jí i kompletní seznam léčiv, které klientkám podávala. Podle jejího vyjádření vše včetně zařízení sehnala přes internet z Mexika. Letos prý provedla zákroky na 50 až 60 pacientech, přičemž za jeden zákrok – ať už jednalo o aplikaci do tváře, nebo do hýždí - si účtovala 100 dolarů.

Zákroky bylo třeba vždy opakovat. V licencovaných zařízeních se za tyto procedury platí kolem 1000 dolarů. Gutierrez je v současnosti nezaměstnaná, činnost prováděla načerno. Licenci zdravotní sestry, jak řekla jednomu z klientů, ztratila, přičemž prý v minulosti pracovala jako řádná sestra v estetickém salonu, kde se tyto zákroky běžně prováděly.

Policisté vyšetřování zahájili poté, co jedna z jejích klientek skončila v nemocnici v Las Vegas s otokem a bolestmi ve tváři a hrbolky v ústech. Poškozená se ke Gutierrez dostala na základě doporučení kamarádky, která se také účastnila „party upírských obličejů“. Upíří sestra nyní čelí obvinění z šíření omamných látek bez lékařského předpisu a podvodného vydávání se za lékaře. Podle Las Vegas Review-Journal nebylo zatím možné se spojit s jejími právníky.