„Situaci v souvislosti s odsunem amerických jednotek ze Sýrie v budoucnu ovlivní řada faktorů,“ poznamenal Rjabkov. „Je vidět, jakým způsobem jsou zprávy o stažení vojáků v USA interpretovány a jaké signály přichází přímo od představitelů americké vlády.“

Na otázku, zda Rusko věří, že se Američané z blízkovýchodní země stáhnou, náměstek ruského ministra zahraničí uvedl, že „podporovatelé zachování americké vojenské přítomnosti v Sýrii“ mají ve Washingtonu „silnou pozici.“

„Nevím, jak bude jejich přítomnost v Sýrii vypadat a zda bude otevřená, nebo utajená. Neumím si ale představit, že se Spojené státy fyzicky, úplně a bezpodmínečně ze Sýrie stáhnou,“ pochybuje ruský diplomat.

Náhlý a neočekávaný odsun amerických jednotek se podle Rjabkova neslučuje s „nespoutaným honem Washingtonu za globální nadvládou a úsilím být všude a řešit problémy po svém“. „Přál bych si, abych se pletl,“ dodal.

Americký prezident oznámil stažení amerických vojáků ze Sýrie již 19. prosince loňského roku. Důvodem je podle něj vítězství nad teroristickou organizací Islámský stát, což byl údajně jediný důvod pro americkou přítomnost v zemi.

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!.....