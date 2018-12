Uprchlíci se vrátili do mexické Tijuany. Tábor u hranic jim rozmočil déšť

Stovky středoamerických migrantů se přesunuly z uprchlického střediska na amerických hranicích zpět do zhruba 11 kilometrů vzdálené mexické Tijuany. Vytrvalý déšť proměnil sportovní areál, který uprchlíkům sloužil jako dočasné útočiště, v rozmáčenou bahnitou plochu.

Většina uprchlíků, kteří zaplnili nouzový přístřešek ve východní části města, byla podle agentury Reuters vděčná za suché a čisté prostředí. „Je to tady lepší,“ řekl reportérům Victor Manuel Argeta za Salvadoru. „Je tady sucho máme suchou přikrývku a dokonce nám dali i matrace,“ neskrýval radost 44letý muž, který do Mexika přišel se svou ženou a dvěma dětmi.

Jednadvacetiletý Jorge Alberto Lobo také neváhal sbalit své osobní věci a původní středisko opustit. „Mám sen, myslím, že ho máme my všichni, dostat se na druhou stranu, do Spojených států,“ vysvětlil, ale zároveň doplnil, že pokud se mu to nepodaří, rád by zůstal v Mexiku a našel si zde práci.

Tijuana: The buses are finally here to take Central American migrants to a new shelter. People getting on the first bus looking pretty happy to leave the filthy, flooded sports complex. pic.twitter.com/w6bVzZ8l7l — Chrissie Murray (@chrissiemurray) November 30, 2018

Pro přibližně šest tisíc migrantů, kteří se vrátili zpět do Tijuany, kde pro ně úřady vyhradily bývalé koncertní místo, představuje přesun ze špinavého a páchnoucího střediska značnou úlevu.

Nový prezident

Mexiko v sobotu čeká oficiální jmenování čerstvě zvoleného prezidenta Andrése Manuela Lopéze Obradora do funkce. Již během své kampaně se zavázal bojovat s chudobou a nerovností a zároveň pomoci zastavit odliv mexických obyvatel.

Bývalý starosta Mexico City ve svých proslovech středoamerické migranty uvítal a přislíbil jim poskytnutí pracovních víz a pracovní místa na stavbě významné železniční trasy. Svou podporu migrantům potvrdil i v pátek v předvečer své inaugurace.

„Progresivní a demokratické vlády migranty respektují, respektují práva, která my všichni jako lidské bytosti máme. Práva hledat lepší místo k životu. To je to nejdůležitější právo člověka,“ uvedl ve videu zveřejněném na twitteru.

Zdůraznil zároveň význam migrantů pro americkou historii. „Spojené státy jsou zemí, které se staly mocností díky práci, snaze a inteligenci migrantů,“ prohlásil. Podle některých médií hrozí s nástupem nového prezidenta na trůn prohloubení migrační krize, protože se jeho postoje rozcházejí s názory jeho amerického protějšku Donalda Trumpa. Ten karavanu uprchlíků označil za invazní sílu, která představuje hrozbu a je třeba ji zastavit.