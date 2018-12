Uprchlíci zachránění španělskou lodí jsou v bezpečí. Přijala je Malta

Hledání vhodného bezpečného přístavu je u konce. Španělskou rybářskou loď, která před deseti dny zachránila dvanáct migrantů z moře nedaleko pobřeží Libye, přijala Malta. Vláda v Madridu rozhodla, že by uprchlíci měli zamířit do nejbližšího přístavu. Po dohodě mezi oběma zeměmi však budou Libyjci převezeni na území Španělska.

„Vláda od počátku usilovala o to, aby se lidé z lodi Santa Madre de Loreto, která se nacházela v mezinárodních vodách, mohli vypravit do nejbližšího bezpečného přístavu,“ uvedla v nedělním tiskovém prohlášení vicepremiérka Carmen Calvová.

Jednoho z uprchlíků musel během tohoto týdne z lodi přepravit vrtulník. Zbývajících devět mužů bylo společně se dvěma dětmi předáno lodi maltského námořnictva a dopraveno do přístavu Hay Wharf na východě ostrova. Ačkoli Malta migranty přijala, podle vládního tiskového oddělení se obě země domluvily na jejich přesunutí do Španělska.

Hra s životy

Vláda v Madridu rozhodla o odeslání lodi do maltského přístavu v kontextu nedělních regionálních voleb ve španělské Andalusii. V oblasti, která je hlavním přístupovým bodem migrantů, snažících se přeplout z Afriky do Evropy, bojuje vládní Španělská socialistická dělnická strana premiéra Pedra Sánchéze proti krajní pravici. Ta by mohla ve volbách uspět poprvé od 70. let minulého století.

Los 11 migrantes del pesquero "Nuestra Madre Loreto" se encuentran ya en Malta. Un traslado que han podido escuchar así por la radio del barco los miembros de @openarms_fund pic.twitter.com/zoWjMAnI6s — 24h (@24h_tve) December 2, 2018

Rybářská loď Santa Madre de Loreto zachránila 12 migrantů z mezinárodních vod nedaleko pobřeží Libye již před deseti dny. S vyzvednutím uprchlíků asistovala nezisková organizace Proactiva Open Arms, podle které by jejich návrat na libyjské pobřeží ohrozil jejich životy.

„Teď nám vláda řekne, že máme zamířit na Maltu. Pozdě, chybně a bezohledně. Hrají si s životy lidí, kteří byli 10 dní bez jakýchkoli zpráv, prošli si silnou bouří a jednoho z nich musel zachránit vrtulník. Vysokému riziku vystavili i celou posádku,“ kritizuje zakladatel organizace Oscar Camps.