USA a KLDR by spolu měly začít jednat, vyzvala Jižní Korea

Jihokorejský prezident Mun Če-in uvedl, že Spojené státy a Severní Korea by měly ustoupit ze svých pozic a zahájit vzájemný dialog. Zatímco KLDR zopakovala, že je přístupná jednání, Washington dál trvá na tom, že rozhovory začne vést až poté, co se Severokorejci vzdají svého jaderného programu.

„Severní Korea dává v poslední době jasně najevo, že je přístupná rozhovorům se Spojenými státy. O důležitosti dialogu v minulosti hovořily také USA. Je však zapotřebí, aby před rozhovory s KLDR snížily své nároky. Severokorejský režim by měl zase ukázat, že je ochoten přistoupit k denuklearizaci. Je totiž důležité, aby obě strany zasedly k jednání co nejrychleji,“ myslí si jihokorejský prezident Mun Če-in.

Ochotu jednat se Spojenými státy údajně opakovaně vyjádřil severokorejský generál Kim Jong-čchol, který se zúčastnil nedělního slavnostního zakončení olympijských her. Ten je aktuálně místopředsedou ústředního výboru Korejské strany práce, v minulosti však stál v čele vojenské rozvědky, kterou Soul obviňuje z toho, že podnikla několik útoků proti Jižní Koreji.

„Uvidíme, co se stane,“ reagoval dnes Trump na možnost uspořádání schůzky. Bílý dům ale záhy uvedl, že veškeré rozhovory s KLDR musejí vést k ukončení severokorejského jaderného programu. „Uvidíme, zda tvrzení Pchjongjangu ohledně ochoty k rozhovorům představuje první krok na cestě k denuklearizaci KLDR,“ stojí v tiskové zprávě.

Zimní olympiáda v jihokorejském Pchjongčchangu se stala prostředkem ke sblížení obou Korejí po dlouhém období napětí, které vyvolávaly zejména opakované severokorejské jaderné a raketové testy.

Britský list The Financial Times se přesto domnívá, že návštěva kontroverzního Kim Jong-čchola na závěrečný ceremoniál her dodala delikátní diplomacii mezi oběma zeměmi zvláštní nádech.

Čtyřhvězdičkový generál totiž v roce 2010 údajně nechal torpédovat, jejíž posádku tvořilo 46 námořníků. Je rovněž autorem nechvalně proslulého výroku, že „Severní Korea promění Soul v moře plamenů“.

Osmičlenná severokorejská delegace opustí Jižní Koreu v úterý. Přibližně ve stejnou dobu mají být v pohraničním pásmu zahájeny mezikorejské rozhovory o účasti KLDR na paralympijských hrách. Ty se uskuteční mezi 9. a 18. březnem.