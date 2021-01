Šílenec mezi gardisty? FBI zkontroluje všechny, kteří mají chránit Bidena

Co děsí nejvíce organizátory nadcházející inaugurace nově zvoleného prezidenta Joea Bidena? Kromě útoku amerických extrémistů to je možná hrozba ze strany národních gardistů. Tedy těch, kteří mají nad klidným průběhem středečního ceremoniálu dohlížet. FBI hodlá všech jejích 25 tisíc členů, kteří dorazili do Washingtonu ze všech koutů Spojený států, prokontrolovat.

Joe Biden | Foto: Shutterstock

„Toto je národní priorita. Klíčovým cílem je, aby k předání moci došlo bez jakýchkoli incidentů. Musíme být úspěšní, protože chceme vyslat všem našim spoluobčanům i do celého světa zprávu, že to dokážeme,“ řekl agentuře AP ministr obrany Ryan McCarthy. Sněmovna schválila ústavní žalobu proti Trumpovi. Pelosiová: Je hrozbou pro USA Přečíst článek › Jsou obavy z možného narušení inaugurace paranoidní? Spíše ne. O tom, že se nejrůznější extrémistické bojůvky pokusí tento slavnostní den narušit, přinášejí americké tajné služby informace již od 6. ledna, tedy ode dne vandalského útoků protrumpovských útočníků na budovu Kapitolu, při němž zemřelo pět lidí. Před sídlem amerického zákonodárného sboru se bude 20. ledna konat i slavnostní inaugurace. Nově se k obavám z útoku během ní přidružilo podezření, že hrozba by se mohla objevit i v řadách gardistů, kteří mají průběh celé akce pod palcem. FBI v hlavní roli Mezi útočníky na Kapitol, jak potvrdil šéf armády, byl totiž zatím přesně neurčený počet jejích členů. Dosud ale bylo zatčeno kvůli tomuto kriminálnímu činu jen několik jejích aktivních členů. McCarthy potvrdil, že jsou si tohoto potencionálního ohrožení vědomi. Proto se všech 25 tisíc gardistů, kteří se do inaugurace zúčastní - což je mimochodem 2,5krát více než u předchozích inaugurací - kromě běžných rutinních armádních procedur letos podrobí i zevrubnému screeningu FBI. Kontrola začala již před týdnem, hotova by měla být do středečního rána. „My prostě musíme zjistit, zda se někdo z nich nějakým způsobem nezapojil či nepodporoval události z 6. ledna,“ sdělil McCarthy. FBI tak projede všechna jména gardistů všemi svými databázemi. „Kvůli tomu, zda se někdo z nich v minulosti neobjevil u nějakého vyšetřování spojeného s domácím terorismem,“ vysvětlil bývalý agent z pobočky v Seattlu David Gomez. Generál Daniel R. Hokanson, šéf štábu Národní gardy a velitel středeční akce, je přesvědčený, že existující procesy vedoucí k identifikaci potencionálních hrozeb budou dostačující. „Pokud jen náznakem vznikne podezření, že by některých z našich vojáků nebo letců byl v nějakém kontaktu s extrémisty, či by je snad podpořil, bude okamžitě předán jejich velitelům k řešení,“ řekl. Pence odmítl použít 25. dodatek. Trumpa za neschopného výkonu funkce neprohlásí Přečíst článek › Mimo hrozbu z řad gardistů samotných se intenzivně řeší i ohrožení zvenčí. Podle McCarthyho je hlavním bezpečnostním problémem případný útok jednotlivců či malých skupinek s výbušninami. Americké tajné služby disponují informacemi naznačujícími, že ve Státech jsou nyní skupinky, které o podobném útoku v době inaugurace, nebo po ní, minimálně hovoří. Hokanson věří, že jeho gardisté jsou adekvátně připraveni a vybaveni na všechny eventuality. Skoro všichni z jejích 25 tisíc členů budou při akci ozbrojeni.